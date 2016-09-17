أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 17/9/2016

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 17/9/2016 سعر الذهب اليوم في مصر السبت 17/9/2016

اليوم في ، حيث استمرت المعدن النفيس استقرارها بعد نهاية موسم الأعياد، بمحلات الصاغة بعد أن انخفض الذهب 2 جنيهات في بداية تعاملات أمس، وسجل عيار 21 مبلغ 465 جنيه، وهذها هو سعر بداية التعاملات بمحلات الصاغة المصرية.

وأكد البعض أن سوق الذهب شبه متوقف كليا بسبب عدم إقبال المواطنين على المعدن النفيس بسبب الصعود المتتالي للأسعار، مع تراجع نسبة العرض والطلب على المعدن النفيس مما ينذر بخسائر فادحة لتجار الذهب بمحلات الصاغة، حتى مع إضافة المصنعية.

وصرح سكرتير شعبة الذهب، أن سعر الذهب المصري معرض للارتفاع، بسبب ارتفاع الأسعار في البورصة الدولية، وأوضح أن هذه الزيادة ستجعل الأسواق في حالة ركود، مع وجود قلة السيولة المالية للمواطنين، وامتناع الكثيرين عن شراء الشبكة هذه الأيام.
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 17/9/2016

استقرت أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب، أدى الى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق السوداء لبيع العملات، لأنها تعتبر المكان الوحيد للمصنعين لتوفير الدولارات، ومازال الذهب في تغير مستمر وسنتابع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 398.55 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 465 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 531.40 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 3720 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1313 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»