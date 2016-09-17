السلطات التركية تعلن 31 منطقة في جنوب شرق البلاد «مناطق عسكرية مغلقة»

أعلنت السلطات التركية 31 منطقة، في ولاية تونجيلي جنوب شرق البلاد “مناطق عسكرية مغلقة”، حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

ونقلت قناة الحرو الأمريكية، عن مسئولين أتراك اليوم السبت قولهم إن الخطوة جاءت بسبب العمليات الامنية التي تنفذها القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق.

ودأب الجيش التركى على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب وجنوب شرقى البلاد وفى شمال العراق، ردا على هجمات يشنها مسلحو الحزب داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفين المدنيين وعناصر الأمن، ولا يزال الحزب يقاتل منذ ثلاثة عقود من أجل الحصول على حكم ذاتى فى المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا.

أ ش أ