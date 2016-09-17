الكالسيوم والماغنسيوم يساعدان على تجاوز الدورة الشهرية بدون ألم

تعانى كثير من السيدات من آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية قد تجعلهن لا يتحركن طوال هذه الفترة، وعدم القدرة على ممارسة حياتهم اليومية، وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن هناك بعض العناصر الغذائية والأطعمة التى تخفف أعراض الدورة الشهرية مثل الانتفاخ والتهيج والتى رصدها موقعHealth Today.

1- الأطعمة الغنية بالكالسيوم

تؤكد الدراسات أن تمتع العظام بحالة جيدة يمكن أن يؤدى إلى تقليل آلام تشنج الدورة الشهرية، وتقليل الانتفاخ، واحتباس الماء، فالكالسيوم يمكن أن يساعد أيضا فى تحسين المزاج، وزيادة التركيز. حيث يوجد فى منتجات الألبان مثل اللبن، والجبن، وكذلك بعض المصادر النباتية، بما فى ذلك اللوز والقرنبيط.

2- الالياف

الألياف تحافظ على المسار الهضمي وتساعد كثيراً على تخفيف الآم الحيض وتوجد الالياف بكثرة فى اللوز والتفاح والخرشوف والفاصوليا وبذور شيا.

3- الحصول على قدر كبير من الحديد

يمكن أن تتسبب الآم الدورة الشهرية الشديدة على حدوث أنيميا، ونقص الحديد لدى كثير من النساء، والتى يمكن أن تسبب التعب وتقلب المزاج فتناول الأطعمة التى تحتوى على الحديد، يساعد على تعويض الجسم عن ما فقده ويحقق التوازن للجسم بشكل كبير، حيث يوجد الحديد بوفرة فى الفول والشوكولاتة الداكنة والمكسرات وبذورعباد الشمس والصويا.

4- الماغنيسيوم

تبين الدراسات أن الماغنيسيوم يساعد على تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل الصداع والتشنجات، ويوجد فى: الأفوكادو، الموز، والفول، والشوكولاتة الداكنة والأسماك والزبادى.

5- الحصول على قدر كاف من فيتامين د

وقد أظهرت دراسات جديدة أن وجود مستويات منخفضة من فيتامين (د) يمكن أن يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، كما أن فيتامين D أيضا يلعب دورا في تعزيز مستويات الطاقة، وتعزيز المزاج، ومحاربة الأرق وتخفيف الالام الناتجة عن الدورة الشهرية ،وهو يوجد بكثرة فى: زيت السمك وصفار البيض.