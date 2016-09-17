«شكري» يترأس وفد مصر بالقمة الـ17 لرؤساء حركة عدم الانحياز في فنزويلا

يترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر خلال أعمال القمة الـ17 لرؤساء حركة عدم الانحياز في فنزويلا.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار حرص مصر على إنجاح القمة وتحقيقها للأهداف المنشودة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين دول الجنوب إزاء سبل التعامل مع التطورات السياسية الراهنة والتحديات الجسام التي تواجه مناطق عديدة على مستوى العالم وخاصة منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن دفع جهود التنمية.

ومن المنتظر أن تتناول الوثيقة الختامية وخطة العمل الصادرة عن القمة رؤى وأولويات الحركة إزاء العديد من الملفات الهامة، على رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى القضايا التنموية والاقتصادية كتغير المناخ وأجندة التنمية لما بعد عام 2015 والأمن الغذائي…كما سيتم إصدار إعلان خاص عن القضية الفلسطينية للتأكيد على موقف الحركة الثابت والداعم للقضية.

وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن تنضم مصر لمكتب تنسيق قمة حركة عدم الانحياز الذي يضم في عضويته عددا محدودا من الدول لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن القمة،ودفع جهود التنسيق بين مختلف الدول وآليات عمل الحركة.

أ ش أ