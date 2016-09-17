سعر الدولار اليوم السبت 17/9/2016 في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم، حيث ستبدأ العملة الأمريكية في الارتفاع مجددا بعد انتهاء أجازة العيد، حيث يترقب المتعاملون في سوق العملة الأسعار الجديدة للدولار في السوق السوداء، بعد 4 أيام من الاستقرار والهدوء النسبي، والامتناع عن البيع والشراء، مما أدى الى ثبات قيمة صرف العملة مقابل الجنيه المصري.

على صعيد آخر قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، إن أداء البنوك الإسلامية جيد للغاية، ويحظى بسيولة عالية، والسر في ذلك يكمن في إصدار الصكوك الإسلامية، وثقة المتعاملين بهذا القطاع من البنوك، وزيادة الودائع المتوفرة لديها، وكثرة التعاملات الصغيرة، مما أضافها قوة كبيرة في سوق الصرف.

وقال متعاملون في أسواق العملة، أن تثبيت السعر الرسمي هو السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء، وأن حالة الترقب تسيطر على مجريات الأمور في سوق العملة، مع وجود امتناع عن بيع الورقة الخضراء في بعض المناطق، وزيادة الإقبال على شراء الدولارات خارج شركات الصرافة الرسمية، مع رفض البنوك الصرف.

أما الحلول الأمنية، وغلق شركات الصرافة لم يثمر إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار والعملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم السبت 17/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيه للشراء مقابل 12.85 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

شبكةعيونالإخبارية

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