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النيابة تتسلم اليوم نتائج تحليل المخدرات لسائق قطار العياط وعامل التحويلة

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النيابة تتسلم اليوم نتائج تحليل المخدرات لسائق قطار العياط وعامل التحويلة النيابة تتسلم اليوم نتائج تحليل المخدرات لسائق قطار العياط وعامل التحويلة

>كتب أحمد الجعفرى

تتسلم اليوم السبت، نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، نتائج تحليل عينة الدم والبول لكل من "بطرس.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل التحويلة، والمتهمين الرئيسين فى قضية انقلاب قطار العياط، الذى وقع فى 7 سبتمبر الجارى، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين، لمعرفة ما إذا كان أياً منهما تعاطى المواد المخدرة أثناء الحادث من عدمه، لتحديد المسئولية الجنائية.

 

ويمثَل سائق القطار وعامل التحويلة أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، يوم 25 سبتمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبسهم الثانى على ذمة التحقيقات ، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء بهيئة السكة الحديد وأستاذة من كلية الهندسة لتحديد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انحراف القطار عن مساره ومن ثم انقلابه.

 

 


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