اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد بعدد من المدارس الدولية

بدأ اليوم السبت العام الدراسى 2016،2017، بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، على أن ينطلق العام الدراسى فى المدارس الحكومية والعربى لغات الأسبوع المقبل.

وقال طارق طلعت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاصة، بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة استعدت لانطلاق العام الدراسى خاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية، موضحا أنه تم وضعها على موقع الوزارة وأيضا على لوحة الإعلانات داخل المدارس.

وأضاف طارق طلعت فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، وصل عددها ما يقرب من 270 مدرسة، مشيرا إلى أن معظم هذه المدارس تبدأ فيها الدراسة غدا الأحد، مضيفا: البعض منها تبدأ الدراسة فيها اليوم السبت والنسبة الأكبر غدا الأحد.