حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالمطرية

قررت نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم المطرية بقيام كلا من "حسام.أ "، و"مصطفى.ح"، و"محمد.غ" بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لترويج ومزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى ملك وقيادة المتهم الثانى، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر زنة 900 جرام، ومبلغ 2790 جنيهًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9282 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.