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بداية المشوار.. هل يحقق الأهلي ما لم يحدث من قبل أمام الإسماعيلي ' العقدة ' ؟

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بداية المشوار.. هل يحقق الأهلي ما لم يحدث من قبل أمام الإسماعيلي ' العقدة ' ؟ بداية المشوار.. هل يحقق الأهلي ما لم يحدث من قبل أمام الإسماعيلي ' العقدة ' ؟

قمة أولى في بداية مشوار الدوري المصري. الأهلي يواجه الإسماعيلي، فهل يحقق ما لم يحدث من قبل في مواجهة الافتتاح أمام الدراويش؟

الأهلي يواجه الإسماعيلي يوم السبت في تمام التاسعة مساءً على ملعب بتروسبورت في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري المصري هي المرة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ولم ينجح الأهلي في المواجهتين السابقتين من تحقيق الفوز في انطلاق الدوري أمام الإسماعيلي.

ويستعرض FilGoal.com نتائج المواجهتين السابقتين بين الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري.

موسم 1976 -77

الأهلي حل ضيفا على الإسماعيلي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وكان الدوري وقتها من 15 فريقا وتقام 7 مباريات كل جولة.

وفي ذلك الموسم نجح الأهلي في حصد لقب الدوري بعد جمع 50 نقطة من 28 مباراة.

بينما احتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الأهلي.

وحصد لقب هداف الدوري كل من الثنائي علي خليل وحسن شحاتة بـ17 هدفا.

وهبط الثلاثي كفر الشيخ ونادي السكة ونادي الطيران.

موسم 2003 – 04

المرة الثانية التي أسفرت فيها القرعة عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الافتتاح كانت في موسم 2003 – 04 وقتها نجح الدراويش في تحقيق الفوز.

وفاز الإسماعيلي على الأهلي وقتها بثنائية مقابل هدف.

وسجل للإسماعيلي محمد محسن أبو جريشة وحسني عبد ربه، بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق محمد شوقي.

وانتهى الدوري لصالح الزمالك بعدما حصد 68 نقطة من 26 مباراة ليفوز بلقب الدوري.

وجاء الأهلي في المركز الثاني بعد جمع 59 نقطة. والإسماعيلي في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

وحصد عبد الحليم علي هداف الزمالك لقب هداف المسابقة برصيد 20 هدفا.

وهبط كل من أسوان والقناة والكروم.

موسم 2016 – 17

فهل يحقق الأهلي "النتيجة التي لم تحدث أبدا أمام الإسماعيلي في الافتتاح" ويبدأ مشواره بالانتصار؟ أما تستمر عقدة الدراويش في البدايات؟

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