جراحة معقدة تنقذ حياة شاب يمني في مستشفى الملك خالد بنجران

الطلق الناري الذي اخترق صدر الشاب الأعزل

تمكن فريق طبي في مركز الإصابات في مستشفى الملك خالد بنجران من إنقاذ شاب يمني في العقد الثاني، وذلك باستخراج رصاصة متفجرة من صدره اثر تعرضه لطلق ناري بالجهة اليمنى واستقرارها بجدار الجهة اليسرى مع تكسر اجزاء منها في داخل القفص الصدري في دلالة واضحة للانتهاكات التي تمارسها تلك العصابات الانقلابية بحق المدنيين في اليمن من خلال استهداف المدنيين العزل واستخدام الأسلحة المحرمة.

‎واوضح المشرف العام على مستشفى الملك خالد بنجران د. عبده الزبيدي استشاري جراحة المناظير بأن المصاب ‎تم تحويله من مستشفى شرورة العام، وهو بحالة حرجة ويعاني من صعوبة بالتنفس مع اعياء ونزيف من الصدر وشلل نصفي، وتم وعلى الفور إجراء الفحوصات اللازمة ونقله مباشرة لغرفة العمليات تحت اشراف فريق طبي متخصص في جراحات الصدر والإصابات، واجريت له العملية بنجاح حيث كان يعاني من وجود تهتك شديد بالفص السفلي والاوسط بالرئة اليمنى والحجاب الحاجز مع وجود التصاقات بجدار التجويف الصدري نتيجة الشظايا التي تسبب بها الطلق الناري، وتم استئصال الفص السفلي واصلاح التهتك بالفص الاوسط للرئة واصلاح الحجاب الحاجز مع تنظيف التجويف الصدري وازالة الالتصاقات والغشاء البلوري بالجانب الايمن واستخراج الرصاصة من جدار الجانب الايسر، مبيناً أن المريض يتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

‎وبدوره ثمن المصاب الرعاية الصحية التي يتلقاها في المملكة منذ وصوله عبر منفذ الوديعة مروراً بمستشفى شرورة حتى تم استقباله وانقاذ حياته في مستشفى الملك خالد بنجران، مقدما شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وللمسؤولين في وزارة الصحة على ما تم تقديمه من خدمات علاجية متطورة اسهمت بتوفيق الله في انقاذ حياتي واستقرار وضعي الصحي.