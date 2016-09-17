العيادات السعودية تداوي المرضى السوريين في الزعتري خلال العيد

استقبلت العيادات التخصصية السعودية الحالات المرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين لتشمل كافة الفئات العمرية في مخيم الزعتري طيلة أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1437هـ، إذ قدمت العلاج المناسب لهم من خلال جميع أقسام الاختصاص التابعة لها.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني أن العيادات التخصصية السعودية قامت ومن خلال تحديد الاحتياج التقريبي لأعداد المراجعين للعيادات خلال فترة عيد الأضحى المبارك من الأشقاء السوريين بالعمل على تكثيف الجهود الطبية ليتم استقبال الحالات المرضية وتقديم العلاج المناسب لهم لينعموا بأفضل حال صحية تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والفرحة بالعيد من دون أي عوائق صحية.

من جهته أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا د. بدر السمحان إلى أن الحملة الوطنية السعودية تسعى لتوفير أعلى سبل الراحة للاجئين السوريين، وذلك من خلال توفير أجواء مريحة تكون عون لهم في ظروف اللجوء الصعبة التي يمرون بها، وهو ما دفع الحملة السعودية لتقديم كامل خدماتها الطبية أثناء عيد الأضحى المبارك.

وأكد السمحان أن الحملة الوطنية السعودية مستمرة في تقديم خدماتها الإغاثية في جميع المحاور الإنسانية ومواكبة التطور الذي يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للشقيق السوري وذك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.

التوجه إلى صيدلية العيادات لصرف الدواء المناسب