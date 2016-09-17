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ولي العهد إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الجديدة للأمم المتحدة

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بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يغادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المملكة متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك بحضور قادة دول العالم، تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة هي دفعة عالمية لتحويل عالمنا".

ويتوقع أن تلقى كلمة المملكة أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.

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