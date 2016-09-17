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وزير العدل: «جاستا» يزعزع الثقة بالولايات المتحدة

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وزير العدل: «جاستا» يزعزع الثقة بالولايات المتحدة وزير العدل: «جاستا» يزعزع الثقة بالولايات المتحدة

الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخراً، باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية، مبيناً أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساوة في السيادة بين الدول.

وحذّر وزير العدل من خطورة تسيس القوانين، مشيراً إلى أن الكونغرس الأميركي بهذا القانون قد افترض أن القضاء الأميركي هو مركز التحاكم في العالم وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية؛ بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن هذا القانون والذي عرف اختصاراً بـ «جاستا»، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ انه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكداً أن دول العالم سوف تتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية.

وختم الوزير الصمعاني تصريحه آملاً، أن يستمع الكونغرس الأميركي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي سوف تتضرر منه الأميركية عن طريق زعزعة الثقة بينها وبين باقي دول العالم.

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