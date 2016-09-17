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الغدة الدرقية وتكييس المبايض أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية

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الغدة الدرقية وتكييس المبايض أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية الغدة الدرقية وتكييس المبايض أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية

>كتبت نهى طارق

تأخر الدورة الشهرية فى معظم الحالات لأكثر من شهرين يكون سببه الحمل، ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة تتسبب فى تأخر وعدم انتظام الدورة الشهرية والتى رصدها موقع New Health Advisor.

الاجهاد

يمكن أن يتسبب الإجهاد فى تأخر الدورة الشهرية لتتوقف لوقت غير محدد، ويؤكد الأطباء أن الدورة تظل متوقفة حتى يقل الإجهاد، ويحصل الجسم على القدر الكافى من الراحة، فالإجهاد وكما تشير الدراسات فإنه يوقف إنتاج الهرمونات المرتبطة بالدورة الشهرية.

السمنة أو فقدان الوزن

تؤكد الدراسات أن زيادة يزيد من إنتاج هرمون الاستروجين ،وقلته يقلل من وجود الاستروجين، يمكن أن تتسب كلتا الحالتين عدم انتظام الدورة الشهرية وذلك حتى يعود الاستروجين إلى توازنه.

وسائل منع الحمل

هناك بعض وسائل منع الحمل التى توقف الدورة الشهرية وأهم هذه الوسائل حبوب منع الحمل.

تكيس المبايض

المعروف أيضا باسم متلازمة تكيس المبايض، هذا الاضطراب الهرمونى يمنع التبويض ويمنع الدورة الشهرية. وتشمل الأعراض الأخرى لهذا الاضطراب ارتفاع السكر فى الدم والسمنة لدى بعض النساء، زيادة نمو شعر الجسم والعقم.

الغدة الدرقية

عدم انتظام عمل الغدة الدرقية يؤثر على انتظام الدورة الشهرية، وتشمل أعراض الغدة أيضاً تساقط الشعر، وهشاشة اليدين، وفقدان أو زيادة ملحوظة فى الوزن، وفى بعض الحالات يكون هناك فقدان فى الذاكرة أو صعوبة فى التفكير بوضوح.


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