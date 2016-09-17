تقرير في فريقيا - 6 ملامح فنية من فوز الزمالك على الوداد ' خطة ثابتة '

النهائي الإفريقي الأول بعد 14 سنة من الغياب، حلم لم يعد صعب المنال على جمهور الزمالك الذي أوفى لفريقه وقت الصعب، ليكون من حقه الآن أن يحتفل بفريقه.

الزمالك فاز على الوداد البيضاوي المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخلال المباراة، ظهرت بعض الملامح الفنية على أداء الفريق الأبيض، والتي رسمت الفوز الكبير على حساب العملاق المغربي.

ويرصد لكم FilGoal.com 6 ملامح فنية من الفوز التاريخي للمارد الأبيض.

التمريرات في العمق

هل تذكرون هدف أيمن حفني في مرمى الإسماعيلي بنصف نهائي كأس مصر؟ ربما يذكركم بهدف مصطفى فتحي أمام الأهلي، وهو نفسه ما حاول الفريق الأبيض فعله اليوم أكثر من مرة.

الزمالك أرسل أكثر من بينية طولية في عمق الوداد اليوم، إحداهم ذهبت من قدم شيكابالا ضعيفة في يد العقيدي حارس الوداد، قبل أن ينجح مصطفى فتحي في الثانية من الحصول على ركلة جزاء وتسجيل الهدف الرابع.

رمزي خالد

الجهة اليسرى لنادي الزمالك تمثل صداع في رأس الجهاز الفني بسبب غياب علي فتحي.

الزمالك يشرك رمزي خالد لاعب وسط الملعب بالأساس في هذا المركز، لكن اللاعب لا يجيد دفاعيا بشكل كبير.

رغم أن الإحصائيات تقول بأن رمزي خالد هو أفضل ممر بين لاعبي الزمالك في اللقاء بنسبة 88%، إلا أن اللاعب يرتكب العديد من الأخطاء على حدود مننطقة الجزاء، تورط الفريق دفاعيا.

تمريرات خلفية

في وقت لا يجيد فيه علي جبر وأحمد الشناوي التمرير الجيد، أقدم الزمالك على التمرير الكثير في خط دفاعه خلال مباراة الفريق أمام الوداد.

تمريرات لاعبي الزمالك كادت تورط الشناوي في أكثر من مناسبة، إلا أنه نجح في تلافي الخطأ.

مصطفى فتحي

يبدو أن الزمالك وجد ضالته في مصطفى فتحي كالبديل الأنسب.

نجم الزمالك الصاعد مع مؤمن سليمان، حل بديلا في ثلاث مباريات ولعب مباراة واحدة كأساسي، وفي المباريات الأربع سجل هدفين وكاد أن يسجل الثالث في أولى المباريات أمام الإسماعيلي حين انفرد بالمرمى، لكن أضاعها بغرابة.

ضربات الجزاء

احتسب للزمالك أربع ضربات جزاء تحت قيادة مؤمن سليمان، بواقع ركلة جزاء في كل مباراة.

ورغم أن تسجيل الزمالك لركلات الجزاء كانت مشكلة في الموسم الماضي بعد أن تسابق اللاعبون على إضاعتها، إلا أن كل ركلات الجزاء التي أحتسبت للفريق الأبيض تحت قيادة مؤمن سليمان سكنت الشباك.

باسم مرسي أحرز اثنين أمام الأهلي وإنيمبا، ومايوكا أحرز واحدة أمام الإسماعيلي والأخيرة لمصطفى فتحي في شباك الوداد.

اللياقة البدنية

ماركو رودريجو مدرب الأحمال في جهاز الزمالك ليس بضيف الشرف داخل النادي الأبيض.

المدرب البرازيلي وصل للزمالك في أواخر أيام ماكليش، ورغم رحيل المدرب الاسكتلندي، إلا أن رودريجو استمر في منصبه.

بصمة رودريجو ظهرت على الزمالك. أصبحنا نرى شيكابالا في الهدف الأول يستلم الكرة في وسط ملعبه ليمر ويصل على حدود منطقة جزاء الخصم ليسجل هدفا، ولم نعد نرى أي معاناة للفريق الأبيض في نهاية أي لقاء.