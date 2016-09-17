تقرير في إفريقيا - الزمالك يحقق ما لم يحدث من أي فريق مصري منذ 16 عاما

ضربة رباعية قوية من الزمالك في وجه الوداد، لم تكتب فقط اقتراب تأهل الفريق الأبيض إلى النهائي بل كتبت ما لم يحدث من أي فريق مصري في نفس الدور منذ 16 عاما.

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

رباعية الزمالك جاءت عن طريق المتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي على التوالي.

فوز الزمالك برباعية أمام الوداد يُعد هو الأكبر لأي فريق مصري في الدور نصف النهائي منذ عام 2000.

أكبر انتصار لفريق مصري في ذهاب دور نصف النهائي من بطولات إفريقيا من نصيب الإسماعيلي.

الإسماعيلي فاز في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2000 وقتها فاز الدراويش بخماسية مقابل لاشيء أمام استاد أبيدجان.

ومنذ ذلك الوقت ولم ينجح أي فريق مصري في تحقيق فوزا عريضا في ذهاب نصف النهائي.

الأهلي

الأهلي لعب منذ عام 2000 وحتى 2016، 10 مرات في نصف نهائي إفريقيا ( دوري الأبطال - الكونفدرالية).

تعادل 5 مرات وخسر مرة وحيدة وانتصر 4 مرات في ذهاب نصف النهائي.

انتصارات الأهلي جاءت بنتائج (2-1 ضد الزمالك - 2-0 ضد أسيك - 2-1 ضد الترجي - 1-0 ضد القطن).

الزمالك

الزمالك لعب منذ عام 2000 وحتى 2016، 4 مرات في نصف نهائي إفريقيا ( دوري الأبطال - الكونفدرالية) - قبل مواجهة الوداد -.

تعادل مرة وخسر مرتين وانتصر مرة في ذهاب نصف النهائي.

فوز الزمالك وقتها جاء أمام سانت لويزيان - جزر الرينيون بهدفين مقابل لاشيء.

الإسماعيلي

الإسماعيلي لعب منذ عام 2000 وحتى 2016، مرتين فقط في الدور نصف النهائي من بطولات إفريقيا.

المرة الأولى في 2000 وقتها حقق الدراويش الانتصار الأكبر بخماسية مقابل لاشيء أمام استاد أبيدجان.

المرة الثانية جاءت عام 2003، والفوز أيضا أمام الترجي في الذهاب 3-1.

المصري

منذ عام 2000 وحتى 2016 لعب النادي المصري البورسعيدي مرة واحدة في دور النصف النهائي.

وقتها فاز المصري بهدف مقابل لاشيء عام 2002 في كأس الكؤوس أمام شبيبة القبائل. قبل أن يخسر في العودة 2-0 ويودع البطولة.

إنبي

فريق مصري أخر وصل إلى نصف نهائي بطولات إفريقيا في الألفية الجديدة. إنبي.

وقتها تعادل الفريق البترولي 2-2 أمام استاد مالي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2009.

وفي الإياب خسر إنبي 4-2.

ومع مشاركة كل الأندية السابق ذكرها في الدور نصف النهائي من بطولات إفريقيا منذ الألفية الجديدة (الإسماعيلي 5-0 ) لم ينجح أي فريق في تحقيق ما حققه الزمالك.

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