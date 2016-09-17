اللواء الخليوي: خطط محكمة ساهمت في تيسير طواف الوداع

أكد قائد المنطقة المركزية اللواء د. سعود بن عبدالله الخليوي أن ضيوف الرحمن أدوا طواف الوداع بكل يسر في ظل التنظيم الأمني المميز لإدارة الحشود دون أي حوادث تذكر وقامت القوات المشاركة بالمنطقة المركزية بتنفيذ الخطة المعدة مسبقاً لطواف الوداع والتي اشتملت على إتاحة صحن المطاف ومطاف الدورالأرضي والأول والسطح بكامل طاقته الاستيعابية وتأمين الطرق المؤدية للمطاف وتوزيع الكثافات القادمة من منى الى المسجد الحرام.

وبدأت الكثافة في يوم الثاني عشر من بعد صلاة الظهر وحتى منتصف الليل ومن ثم اخذ بعين الاعتبار المحافظة على نفس التنظيم ليوم الثالث عشر والذي شهد نفس الكثافة، وسارت الأمور ولله الحمد وفق ما خطط لها بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

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