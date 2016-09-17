أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اللواء الخليوي: خطط محكمة ساهمت في تيسير طواف الوداع

Google+ Print

أكد قائد المنطقة المركزية اللواء د. سعود بن عبدالله الخليوي أن ضيوف الرحمن أدوا طواف الوداع بكل يسر في ظل التنظيم الأمني المميز لإدارة الحشود دون أي تذكر وقامت القوات المشاركة بالمنطقة المركزية بتنفيذ الخطة المعدة مسبقاً لطواف الوداع والتي اشتملت على إتاحة صحن المطاف ومطاف الدورالأرضي والأول والسطح بكامل طاقته الاستيعابية وتأمين الطرق المؤدية للمطاف وتوزيع الكثافات القادمة من منى الى المسجد الحرام.

وبدأت الكثافة في يوم الثاني عشر من بعد صلاة الظهر وحتى منتصف الليل ومن ثم اخذ بعين الاعتبار المحافظة على نفس التنظيم ليوم الثالث عشر والذي شهد نفس الكثافة، وسارت الأمور ولله الحمد وفق ما خطط لها بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

image 0

متابعة أمنية وتنظيم دقيق داخل الحرم المكي

image 0

رجال الأمن بين الحجاج لتسهيل حركتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة