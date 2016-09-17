أهالي عفيف يشكرون خادم الحرمين بمناسبة إنشاء مجمع أكاديمي

‫عبر المواطنون بمحافظة عفيف عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة توقيع عقد إنشاء المجمع الأكاديمي في محافظة عفيف الذي خصصت له ميزانية بلغت 63 مليون ريال، على مساحة 26400 متر مربع.

وكان مدير جامعة شقراء المكلف د. عدنان بن عبدالله الشيحة، قد وقع بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء عقد إنشاء المجمع الأكاديمي.

ووجه مدير الجامعة المكلف الشركة المنفذة لمشروع المجمع الأكاديمي بمحافظة عفيف بمراعاة سرعة الإنجاز والمحافظة على جودة المواد المستخدمة في الإنشاء، وذلك في سبيل توفير بيئة أكاديمية رائدة للطالبات وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس، وفق ما وجهت به القيادة الرشيدة من خلال دعمها لمؤسسات التعليم ومشروعاتها الإنشائية.

ويتسع المجمع الأكاديمي للبنات إلى 4800 طالبة بمساحة واسعة تمثل أحد المشروعات الرئيسية للجامعة حيث تبلغ مساحة مباني القاعات الدراسية 10000 متر مربع، فيما جاءت المساحة الإجمالية للمباني الدراسية بمختلف الطوابق 24700 متر مربع. وجاءت مساحة المباني الخدمية والمرافق 1700 متر مربع والشكر موصول لمدير جامعة شقراء المكلف د عدنان عبدالله الشيحة.