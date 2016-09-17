119 مليون ريال لمشروعات تعليمية بعسير

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تنفيذ 14 مشروعاً تعليمياً وإدارياً، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد بكلفة إجمالية تجاوزت 119 مليون ريال، وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان أن المشروعات الجديدة تأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة مناسبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم، لافتا إلى أن المشروعات

شملت روضة غرب طريق وادي بن هشبل بالخميس بقيمة 2575971 ريال، وروضة بمجمع البنات بطريب بقيمة 2978919 ريالا، وثانوية الوفاق بقيمة 14533394 ريالا، ومدرسة عبدالرحمن الداخل بقيمة 15278536.42 ريالا، ومتوسطة التوحيد بقيمة 8585614 ريال، واستكمال ابتدائية سليمان بن يسار بقيمة 1515726 ريالا، وابتدائية الإسراء بقيمة 7433369 ريالا، وابتدائية عمير بن وهب ومتوسطة قرطبة بقيمة 12732030 ريالا، ومتوسطة المثنى بن حارثة ومتوسطة الدارة بقيمة 12582601 ريال، وابتدائية ومتوسطة وثانوية ابن الجزري للتحفيظ ببللسمر بقيمة 10496764 ريالا، وروضة بمجمع السد بأبها بقيمة 2555559 ريالا.

من جهته أوضح مدير إدارة شؤون المباني المهندس صالح الشهراني أنه تم تنفيذ ثلاثة مشروعات إدارية بقيمة تجاوزت 28 مليون ريال شملت مكتب التعليم بأحد رفيدة للبنين بقيمة 7168436 ريالا، ومكتب التعليم بأحد رفيدة للبنات بقيمة 12436200 ريال، ومركز التدريب للبنات بأبها بقيمة 8568793 ريالا.

وكانت الإدارة العامة قد أقرت منذ وقت مبكر خطة من ثمانية محاور تعنى بانطلاقة جيدة للدراسة، وتقديم خدمات أفضل لمنسوبي ومنسوبات المدارس، بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس.

إلى ذلك أعدت إدارة الإشراف التربوي خطة لزيارة مدارس البنين والبنات خلال الأسبوع الأول من الدراسة بهدف دعم ومساندة المدارس، فضلا عن اعتماد برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.

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