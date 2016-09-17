تعليم الشمالية يشدد على تحصين الطلاب من أصحاب الغايات المشبوهة

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية في ظل مايتعرض له الوطن العزيز من حملة شرسة على مختلف المجالات تستهدف قيادته وأبناءه ومكتسباته.

جاء ذلك في تصريح "للقريشي" قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، وقال ان خير رد عليها العمل بمزيد من العطاء والبناء وتعزيز اللحمة الوطنية وتوعية الشباب بخطرها وأهدافها،وأضاف، ونحن في التعليم نظمنا حملة إعلامية بمناسبة بدء العام الدراسي تحت شعار "وطن نحميه وبالعلم نبنيه"،تهدف إلى حفز الطلاب والطالبات والأسرة والمعلم والمعلمة إلى الانتظام من أول يوم دراسي وتعزيز روح الانتماء لديهم من خلال التوجه إلى المدرسة لتحقيق الدور الوطني منهم وقيامهم بواجبهم في ذلك.

وبين ان الحملة تستهدف أماكن التجمعات في الأسواق والمكتبات والمطارات والميادين العامة،وقال،وكلنا أمل في تعاون أولياء الأمور وحث ابنائهم على الانضباط بالدراسة من اليوم الدراسي الأول واستلام المقررات الدراسية وبدء الدراسة من اليوم الأول بعد استمتاعهم بالإجازة الصيفية.

وأكد القريشي أن لجنة الاستعداد في الإدارة وبمتابعة من وزير التعليم وقيادات الوزارة، وقفت على جاهزية المدارس من خلال جولات ميدانية بحضور قيادات المدارس وتم الانتهاء من توزيع المقررات التي وصلت من الوزارة ، والتأكد من نظافة المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات ،وتم إعلان حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات وكذلك تعيينات القيادات المدرسية.

وتستقبل مدارس التعليم في منطقة الحدود الشمالية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1437 /1438هـ ،أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في محتلف القطاعات التعليمية بالمنطقة ،تحت شعار "وطن نحميه وبالعلم نبنيه" بالشراكة مع شركة معادن.