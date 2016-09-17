مدفعيات سعودية متطورة بعيدة المدى تضرب ببسالة

تمتلك القوات المسلحة أسلحة متطورة دمرت مواقع الحوثيين وزلزلت كل من تسول له نفسه الاقتراب والمساس بهذا الوطن.

قواتنا المسلحة تمتلك أحدث أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية، وتاريخها عامر بالإنجازات والمفاخر الوطنية ومواصلة الانتصارات وهو ما يدعو للعز والفخر والسعادة والاطمئنان.

والقوة التي تمتلكها القوات المسلحة لم تأت من فراغ بل هو نتاج تخطيط قادتنا المحكم وحرصهم -حفظهم الله- على امتلاك المملكة أقوى العتاد والعدة لردع أي معتدً، وأن تكون مستعدة دائما للنصر وإلحاق العدو الهزائم الواحدة تلو الأخرى. ويتميّز جنودنا البواسل بمهارة عالية وخبرة كافية أربكت الخصوم، وتقدم تضحيات وقوة وبسالة تدعو للفخر والاعتزاز.

تحديد الهدف

الاستعداد للبدء في العمليات الحربية

الانطلاق للمواجهة عبر المدفعية

المدفعية مستعدة

وضع الذخيرة في الفوهة