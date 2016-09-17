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مشاري بن سعود: العمل على راحة وسلامة وأمن الحجاج ساهم بنجاح الموسم

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مشاري بن سعود: العمل على راحة وسلامة وأمن الحجاج ساهم بنجاح الموسم مشاري بن سعود: العمل على راحة وسلامة وأمن الحجاج ساهم بنجاح الموسم

الأمير مشاري بن سعود

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال سمو الأمير مشاري بن سعود: "إن النجاح الذي تحقق في هذا العام بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم المستمرة حيال توفير كل الخدمات والتسهيلات والعمل على راحة وسلامة وأمن الحجاج، كذلك وقوفكم وإشرافكم -حفظكم الله- على راحة ضيوف بيت الله كان له كبير الأثر في تسهيل أداء مناسكهم".

وسأل سمو أمير منطقة الباحة في ختام تصريحه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يعلى راية التوحيد، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة، وأن ينصر الجنود البواسل على الحد الجنوبي، ويرد كيد الكائدين الى نحورهم.

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