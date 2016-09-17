250 كشافاً وقائداً قدموا 280 ألف ساعة تطوعية في مكة المكرمة

اختتمت فعاليات مركز «بادر» للأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام ضمن المسار التطوعي لبرنامج إجازتي، الذي تتولى الإشراف عليه وتنفيذه إدارة نشاط الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كمبادرة تربوية نوعية تعكس الدور القيادي لتعليم منطقة مكة المكرمة في خدمة الوطن والمجتمع.

وقال مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الكشفية في مكة والمشاعر محمد بن مهدي الحارثي، في كلمة ألقاها في ختام فعاليات مركز بادر التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن الذي شارك فيه 250 كشافاً وقائداً بأن ما قام به كشافة المملكة وطلاب التعليم وجميع المشاركين من كشافة المملكة الذين يزيدون عن سبعة آلاف كشاف وقائد من جهود كبيرة ومباركة، نالت استحسان المجتمع ولقيت القبول والرضى لدى ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، وحظيت بدعم وتقدير المسؤولين، مشيراً إلى أن شباب المملكة قدموا أنموذجاً مميزاً يحتذى في العمل التطوعي الميداني.

من جانبه، أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب د. سعيد بن حسن المبعوث، أن مركز «بادر» التطوعي هو إحدى الفعاليات والأنشطة ضمن المسار التطوعي لبرنامج «إجازتي» ويأتي لتوفير بيئة تربوية لطلابنا لخدمة المجتمع وحجاج بيت الله الحرام من خلال العمل التطوعي ولصقل قدراتهم الشخصية وتنمية روح التعاون والعطاء وخدمة الآخرين ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وقد شارك في فعاليات المركز 250 كشافاً وقائداً قدموا 280 ألف ساعة تطوعية في بالمسجد الحرام وساحاته.

وقال إنه تم توزيع 40 ألف عبوة مياه، وعشرة آلاف وجبة، و25 ألف عبوة عصير، و15 ألف مثلجات، فيما تم توجيه وإرشاد 15 ألف حاج بساعات عمل وقدرها 7200 ساعة عمل.