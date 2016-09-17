إحباط محاولة تسلل 45 شخصًا إلى ليبيا بينهم 14سودانيًا

تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة تسلل 45 شخصًا بينهم 14 سودانيًا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط 45 متهمًا وهم 1 من القاهرة و 1 من الإسكندرية و3 من البحيرة و1 من الغربية و2 من الدقهلية و1 من الشرقية و8 من بنى سويف و6 من المنيا و3 من سوهاج و3 من أسيوط و2 من قنا، و14 من دولة السودان، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا، وعرضهم على النيابة المختصة.