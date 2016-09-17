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إحباط محاولة تسلل 45 شخصًا إلى ليبيا بينهم 14سودانيًا

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إحباط محاولة تسلل 45 شخصًا إلى ليبيا بينهم 14سودانيًا إحباط محاولة تسلل 45 شخصًا إلى ليبيا بينهم 14سودانيًا

> مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة تسلل 45 شخصًا بينهم 14 سودانيًا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط 45  متهمًا وهم 1 من القاهرة و 1 من الإسكندرية و3 من البحيرة و1 من الغربية و2 من الدقهلية و1 من الشرقية و8 من بنى سويف و6 من المنيا و3 من سوهاج و3 من أسيوط و2 من قنا، و14 من دولة السودان، وذلك أثناء محاولتهم  التسلل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا، وعرضهم على النيابة المختصة.


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