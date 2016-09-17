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بالفيديو: دنيا بطمة تطبخ وجمهورها يشيد بتشبثها بالتقاليد المغربية

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الجمعة 16-09-2016 17:51

نشر محمد الترك، زوج ومدير أعمال الفنانة دنيا بطمة، مقطع لها وهي تقوم بإعداد "بولفاف" على الطريقة المغربية، وهي الوجبة الرئيسية التي تعد لفطور عيد الأضحى بالمغرب.

وبولفاف عبارة عن كباب الكبد يعد بتقطيع كبد الخروف إلى قطع صغيرة، حيث تلف بشحم رفيع و تشوى على الفحم بعد رصها في قضبان خشبية أو حديدية وتقدم ساخنة بعد رشها بالملح و الكمون .

حظي هذا الفيديو بتعليقات متابعي بطمة الذين هنأوها بمناسبة عيد الأضحى، وأشادوا بتشبتها بالتقاليد المغربية، في حين طلب آخرون من دنيا طريقة إعداد بولفاف المغربي.

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سيدتي

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