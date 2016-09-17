لماذا خلع محمد فؤاد ملابسه في حفلة "عين شمس"؟

أحيا المطرب محمد فؤاد حفلاً غنائياً ضخماً بالأمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك في نادي الشمس الرياضي في مصر الجديدة القريب من حي عين شمس مسقط راس النجم محمد فؤاد الذي يدين له بالفضل دوماً في الوصول للنجاح الكبير الذي حققه طوال مشواره الفني.

بدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً على أنغام أغنية "خدني الحنين" الذي أصر فؤاد على بدء الحفل بها لما تحمله من معانٍ تدين بالفضل لمنطقته وعائلته بحي عين شمس، ثم استكمل فؤش بالعديد من روائع أغانيه التي اندمج معها الجمهور طوال الحفل مثل "مشينا كتير" و"كامننا" التي صرح بأنه قام بغنائها اول مرة بنادي الشمس مع هنيدي ولاقت بعدها نجاحاً ضخماً بعد نجاحها لأول مرة بالنادي، ثم استكمل باغنية "حبيبي يا" و"أصلي وحيران" و"كداب مغرور" و في السكة اولى اغنيات محمد فؤاد والليل الهادي و"أنا لو حبيبك" و"مواعداني" واخر اغنياته اللي ناوي التي قام بغنائها ثلاث مرات لقيامه بتصويرها بأحدث الطرق لعرضها بطريقة الفيديو كليب قريباً على جميع القنوات الفضائية ثم استكمل باغنية "ابن بلد" وطمني عليك قبل ان يختتم الحفل باغنية "شاريني" في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

تم تكريم النجم محمد فؤاد على المسرح من قبل ادارة نادي الشمس باشراف تامر علي مدير النادي وتم اهداؤه درع النادي.

كما قدم فؤاد على المسرح الفنان احمد عبد العزيز الذي شارك فؤاد مسلسل "أغلى من حياتي" بدور شقيقه. وصرح فؤاد بانه انتهى من البومه الجديد بعنوان "سلام" كما انه سوف يبدأ في تصوير مسلسله الجديد بعنوان "الضاهر" من تاليف الفنان تامر عبد المنعم الذي قدمه فؤش لجمهوره على المسرح.

قام فؤاد بتغيير ملابسه وسط الحفل لتصوير فيديو كليب اغنية اللي ناوي على سهرة كما حضر فؤش مع فريق عمله من شقيقه شافعي ونجل شقيقه ابراهيم فؤاد وابن فؤاد بندق وكان في انتظار فؤاد قبل الحفل الكارافان الخاص به الذي لا يفارقه في كل حفلاته للانتظار به قبل الحفل وتغيير ملابسه به وقام فؤش مع فريق عمله بقراءة سورة الفاتحة قبل بدء الحفل الامر الذي يتفاءل به فؤاد قبل اي حفل غنائي.