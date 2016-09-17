ما سبب تأخير طرح كليب نوال الزغبي "عم بحكي مع حالي"؟

تشرف الفنانة نوال الزغبي على مونتاج فيديو كليب أغنية "عم بحكي مع حالي" الّذي صورته في رومانيا تحت إدارة المخرج جو بو عيد ما أدّى إلى تأخير طرحها.

ويواكب عمل النجمة نوال الزغبي المصوّر "عم بحكي مع حالي" حملة إعلاميّة وإعلانيّة كبيرة للكليب الّذي سيعرض على أهم الشاشات العربيّة ضمن سياسة شركة "لايف ستايلز ستديوز" المنتجة للكليب، والداعمة لإنتشار الموسيقى العربيّة بشكل غير حصري.

الكليب يتضمن إتجاهاً جديداً للنجمة الذهبيّة على صعيد الصورة والقصة مغاير عن الّذي سبق وقدمته سيُشكل مفاجأة جميلة لمحبّيها.

أغنيّة "عم بحكي مع حالي" صاغ كلماتها الشاعر أحمد ماضي، تولى مهام تلحينها جان صليبا، تسجيلها تمّ في ستوديو طوني سابا وهي صدرت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2016 وتشهد رواجاً واسعاً بين صفوف الجمهور العربي.