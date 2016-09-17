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بعد وفاتها بالمرض الذي تعاني منه سيلينا غوميز.. ليدي غاغا تكرّم عمتها

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الجمعة 16-09-2016 17:16

كشفت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga أن ألبومها الجديد الذي سيصدر في 21 تشرين الأول/أكتوبر سيحمل اسم عمتها المتوفاة "Joanne" وسيغوص في إرثها العائلي.

وأطلقت المغنية البالغة من العمر 30 عاماً هذا الإسم على ألبومها، تكريماً لعمتها جوان التي توفيت في سن التاسعة عشرة إثر إصابتها بمرض الذئبة lupus.

وقالت ليدي غاغا إن الألبوم الجديد سيتضمن أغنية بعنوان "Joanne" أيضاً، تتناول تقربها من عائلتها في السنوات الأخيرة، بعد ابتعادها عن الساحة الإعلامية بعض الشيء.

وأضافت في حديث لإذاعة "بيتنس وان راديو" التابعة لشركة "آبل ميوزيك"، أن يوم صدور ألبومها الجديد، وهو الأول لها منذ ثلاث سنوات، سيكون "يوم شفاء فعلياً" لعائلتها.

وأوضحت: "كل واحدة من هذه الأغاني تحمل بعداً ذاتياً، وتتحدث عني كإبنة والدي وإبنة أمي، فتاة أمريكية-إيطالية ترعرعت في المدينة وغامرت بدخول مجالات جديدة".

يشار إلى أن المرض الذي أودى بحياة عمة ليدي غاغا، تعاني منه النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez، فهل تشفى منه أم أنها ستواجه المصير نفسه؟

 

 

 

 

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