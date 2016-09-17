جوائز الـ "إيمي" تلقّن الأوسكار درساً في المساواة "العرقيّة"

أحدث حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير ضجة عالمية، حيث واجه القائمون عليه إتهامات بالعنصرية، كما قاطعه العديد من النجوم أمثال ويل سميث Will Smith و زوجته جادا سميث Jada Pinkett Smith. هذا العام أتت جوائز الإيمي Emmy Awards لتلقن الأوسكار درساً في المساواة.

فقد تم ترشيح نحو 21 ممثلاً من مختلف الأعراق لجوائز إيمي هذا العام. وللمرة الأولى في تاريخ الجوائز التلفزيونية الأرفع الممتد عبر 68 عاماً، يجري ترشيح ممثلين ملونين في كل فئات التمثيل الست الرئيسية.

كما منح منظمو الجوائز ترشيحات لمسلسلات مثل (Mr. Robot) من بطولة الممثل المصري الأمريكي رامي مالك الذي يلعب دور متسلل إلكتروني، والمسلسل الكوميدي (Black-ish) الذي يتحدث عن أسرة أمريكية من أصل أفريقي، ومسلسل (Master of None) من تأليف الممثل عزيز أنصاري وشريكه في الكتابة Alan Yang وهو من أصول آسيوية.

وقال جيل روبرتسون Jill Robertson رئيس رابطة نقاد السينما للأمريكيين الأفارقة: "تحية لأكاديمية التلفزيون وصناعة التلفزيون بشكل عام لأنها بينت لباقي الصناعة كيف تكون الأمور".

وتابع: "إنهم يستجيبون لجمهورهم.. من الواضح أنهم أصغوا السمع وأظهروا احتراماً للمجموعات المتنوعة التي يخدمونها... هذا عمل ذكي."

وقال دارنيل هانت Darnell M. Hunt وهو مدير مركز Ralph J. Bunche للدراسات الأمريكية الأفريقية بجامعة كاليفورنيا، إن الملونين لا يزالون "غير ممثلين بشكل كاف" في مجالات الكتابة وأيضاً وراء الكاميرا.

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