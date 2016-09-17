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«كهرباء دبي» تبحث الابتكار وأداء الشبكات

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«كهرباء دبي» تبحث الابتكار وأداء الشبكات «كهرباء دبي» تبحث الابتكار وأداء الشبكات

بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع ماتياس التندورف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أندرس هاوزر»، سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار وتحسين توافرية الشبكات وسلامتها، وتقليل التكاليف التشغيلية، ومراقبة جودة المياه والفاقد، وتوفير المخزون الاستراتيجي لحالات الطوارئ.

كما ناقش الطرفان توفير التعليم التقني لموظفي الهيئة والمقاولين المسجلين لديها. وأشار الطاير خلال لقاء على هامش فعالية «المباني الذكية» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال السويسري، إلى التعاون المثمر في مشاريع الطاقة والمياه بين الهيئة ونخبة الشركات السويسرية.

التزام

وقال سعيد الطاير: «تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، ورؤية الهيئة في أن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكرة على مستوى عالمي.

وتواصل الهيئة مساعيها الدؤوبة للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة دبي، وتعزيز مسيرة النمو والازدهار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، وتتبنى الهيئة استراتيجية طموحة للارتقاء بخدماتها من المياه والوفاء بكل متطلبات التنمية الشاملة، بما يسهم في تحقيق سعادة ورفاهية مستدامة لقاطني إمارة دبي.

ويدعم هذا التوجه خطط استباقية لعمليات تنفيذ وتوسعة لمشاريع وخطوط نقل المياه وتوزيعها، والأعمال المصاحبة لها، تهدف إلى رفع درجة كفاءة وقدرة البنية التحتية لإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها من أجل الوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال الأخرى».

حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، ومن جانب مجموعة «أندرس هاوزر» كل من ينس وينكلمان، العضو المنتدب، ودافيد هيويت، مدير المبيعات.

3.3 %

نسبة فاقد دبي في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

7 %

نسبة فاقد شبكات الكهرباء في أوروبا والولايات المتحدة

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