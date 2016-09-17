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مطار الشارقة يستقبل 496 حاجاً بالورود

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مطار الشارقة يستقبل 496 حاجاً بالورود مطار الشارقة يستقبل 496 حاجاً بالورود

وصلت مساء أمس إلى مطار الشارقة الدولي، 3 رحلات تقل 496 من الحجاج المواطنين والمقيمين، إذ وصلت أول طائرة الساعة الثانية والنصف ظهراً وعلى متنها 160 حاجاً، والثانية في الثامنة والنصف وعلى متنها 168 حاجاً، والثالثة عند التاسعة والنصف وتحمل 168 من الحجيج، وستتوالى عودتهم تباعاً، وكان في استقبالهم فريق عمل من موظفي المطار قدم لهم الورود والهدايا، فيما غصّت ردهة الاستقبال بذوي الحجاج.

وقالت علياء الشامسي، مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين بمطار الشارقة، إنه وبتوجيهات علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، حرص المطار على إنجاز الاستعدادات المبكرة خلال موسم الحج وتوفير الخدمات والتسهيلات.

وعبر الحجاج عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما أحاطت به حجاج الدولة من الدعم والرعاية والاهتمام.

وقال الحاج مروان الجيلاني، إن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة؛ كانت على مستوى الحدث.

وقال الحاج جمعة الكعبي، إن الحج هذا العام كان ميسراً وكافة الخدمات كانت متوافرة.

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