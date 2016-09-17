وصول 1400 حاج عبر مطار رأس الخيمة

سجل مطار رأس الخيمة أمس وصول 1400 حاج على متن رحلات كانت أولاها عند الثامنة والنصف مساءً، وتوزعت بين رحلات العربية للطيران ورحلات مسيرة من أفريقيا، إضافة إلى 8 رحلات من المقرر أن تعود تباعاً منتصف الليلة واليوم.

وأفادت مصادر في رحلات الطيران بأن المطار بانتظار المزيد من رحلات الحج المنتظر وصولها اليوم، ومن المتوقع أن يشهد المطار غداً حركة كثيفة استكمالاً لعودة الحجاج، تزامناً مع انتهاء إجازة العيد والإجازة الصيفية وعودة المسافرين منها. واستقبل الحجاج بالورود والحلويات والهدايا من قبل إدارة المطار وعدد من المؤسسات المحلية، فيما أعرب القادمون عن شكرهم لبعثة الحج الإماراتية على جهودها في تأمين راحتهم من خلال التنظيم المثالي لحج هذا العام.

من جانبه؛ قال محمد قاضي الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي إن هناك خطة خاصة للتعامل مع عودة الحجاج تم اتخاذها لتسهيل خروج الحجاج والمسافرين.