أجواء احتفالية في استقبال حجاج الإمارات

شهدت مطارات الدولة، أمس، وصول المزيد من حجاج الإمارات، وسط استقبال احتفالي وأجواء من الفرحة، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة للدولة، التي وفّرت كل سبل الراحة والأمان لهم.

ووصلت صباح أمس مطارات دبي أول رحلة جوية تابعة للطيران السعودي، تقل 390 حاجاً، وتبعتها رحلات العودة بوصول البعثة الرسمية مساء أمس على طيران الإمارات، التي تضم نحو 370 حاجاً، ليصبح إجمالي القادمين أمس من الأراضي المقدسة 760 حاجاً، وينضم إليها مع بداية اليوم 3 رحلات أخرى للطيران السعودي تضم 1200 حاج.

فيما استقبل مطار أبوظبي الدولي بالورود والقهوة العربية، أمس، جموع الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك عبر 10 رحلات جوية مباشرة من مطار جدة إلى مطار أبوظبي الدولي.

ترحيب

ووسط حالة من الفرح بقدوم الحجاج، استعد فريق عمل كبير ضم شرطة دبي، والمطارات، والجمارك، والجوازات، ودناتا، فضلا عن جمعيتي مواليف وتكاتف التطوعيتين، بشكل كبير من خلال مجموعات متنقلة للترحيب بالحجاج وتسهيل أمورهم ابتداء من استقبالهم من الطائرات وصولا لتسليم الحقائب.

وأوضح الرائد وليد أحمد رئيس فريق »تساهيل« ونائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ، أن الاستعدادات لاستقبال وفود الحجاج خطط لها بدقة، للتيسير عليهم، وأنهم تم توفير 8 كاونترات خاصة بالجوازات لهم، وتزداد تبعاً لأعدادهم، لافتاً أن فريق العمل الذي يضم 10 أشخاص جاهز على مدار الساعة.

خدمات

من جانبه، قال محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة بمطارات دبي، إن اللجنة وفرت جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات العودة، حيث قامت بتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الحجاج، وأحزمة للحقائب، وذلك تفادياً للزحام وتسهيلا على جميع الحجاج، وأن الجهات المشاركة في لجنة الحج والعمرة بدبي شكلت فرق عمل لتسهيل كل ما يتعلق بعودة الحجاج.

بدوره، قال الملازم عبد العزيز الخوري من شرطة دبي، إن فرق العمل جاهزة لاستقبال حجاج الدولة، من خلال 45 فردا يضمون عناصر للشرطة النسائية، لتقديم كل الخدمات اللازمة للحجاج القادمين.

من جانبه، أكد عادل جاسم آل مكي مدير التفتيش بجمارك دبي بالمبنى 1، توفير أعداد كبيرة من الموظفين، وتخصيص ممرات خاصة لخروج الحجاج، فضلا عن تخصيص حزام سير لنقل الأمتعة الخاصة بهم.

سعادة

من جهتهم أبدى الحجاج العائدون سعادة كبيرة لما وجدوه من ترحاب وحفاوة استقبال مبهرة، وقال سلطان المرزوقي، إن التسهيلات والخدمات التي حصل عليها الحجاج الإماراتيون داخل الأراضي المقدسة من خلال البعثة الرسمية، وصولا لمشاهد الاستقبال المفرحة في المطار، جعلتهم يشعرون بسعادة بالغة.

وأوضحت هدى سالم عبيد أن فرحتها كبيرة نظراً لقضائها مناسك الحج وسط حالة روحانية جميلة. أما أمل سالم فأفادت أن الحفاوة التي يحظى بها حجاج الدولة شيء مميز، ويعكس مدى الاهتمام الذي يلقاه أبناء الإمارات في كل مكان.

فيما أشار علي الذخيري إلى أن الجميع يشعر بالامتنان لما يرونه منذ السفر ثم الوصول للأراضي المقدسة، والعودة لأرض الوطن. أما سعود الكندي فأعرب عن أنه ليس متفاجئاً من حلاوة الاستقبال لهم، خاصة أن الإمارات وقادتها عودوا أبناءها على هذا المستوى اللائق من الخدمات المقدمة لهم. كما أفاد ماجد السهولي أن الاستقبال الرائع في مطار دبي امتداد لكافة الخدمات الممتازة التي حصلوا عليها طوال رحلة الحج.

2600 حاج

إلى ذلك قدر عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مطار أبوظبي الدولي منذ الصباح وحتى آخر رحلة عند الساعة الحادية عشرة مساء أمس بما يزيد على 2600 حاج تابعين لأكثر من 25 حملة للحج والعمرة، فيما بلغ عدد الرحلات الاعتيادية والإضافية لطيران الاتحاد القادمة من جدة وتقل حجاج الدولة 7 رحلات جوية ورحلتين للخطوط الجوية السعودية ورحلة لطيران ناس.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالزهور والقهوة العربية.

ومن المتوقع وصول رحلات إضافية اليوم »غير مجدولة«، إضافة إلى وصول البعثة الرسمية عصراً، حيث يكتمل وصول جميع حجاج الدولة البالغ عددهم 4982 حاجاً هذا العام خلال اليومين المقبلين.

تسهيل

وقال حمد محمد الدرعي: إن موسم الحج هذا العام كان مثالياً، وأدى الحجاج مناسكهم بكل سهولة ويسر، فيما أكد عبدالله معيوف الكتبي أن جميع حجاج الدولة بخير وأدوا الحج في هذا الموسم الرائع من دون أي مشكلات، كما كانت خدمات حملات الدولة خمس نجوم.

أما الحاجة نورا موسى صالح فعبرت عن سعادتها بتأدية فريضة الحج هذا العام وسط اهتمام كبير من الدولة والقيادة الرشيدة. وقال يوسف محمد إن التوسعات الذي أدخلتها المملكة العربية السعودية على شعائر الحج المختلفة أضفت قدراً كبيراً من التنظيم، مشيراً إلى أن حملات حجاج الدولة لم تواجه أي صعوبات.

كما توجه المحامي إبراهيم التميمي برسالة شكر وتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة وحرصها على إصدار التوجيهات اللازمة من أجل تذليل أي صعوبات تواجه حجاج الدولة خلال أدائهم للمناسك، وهو ما قامت به بعثة الحج الرسمية على الوجه الأكمل، وقال الحاج حمد علي النقبي: إن رحلة الحج العام الجاري كانت ميسرة بصورة كبيرة.

شكر

عبر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث وفرت كل المتطلبات وسخرت لهم كل الإمكانات عبر البعثة الرسمية للدولة طوال رحلة الحج. كما ثمنوا جهود المملكة العربية السعودية ووزارة الحج فيما يتعلق بالتنظيم المحكم والترتيب الجيد في المشاعر المقدسة.