معارض التوظيف الجامعية بوابات للمستقبل

نجاح طلبة الجامعات على المستوى الأكاديمي وفي سوق العمل يتقدم أهداف جامعات الدولة، ويتم تحقيقه من خلال تضافر جهود أعضاء هيئة التدريس وإدارات الجامعات المعنية..

ومن هذا المنطلق تنبع أهمية تنظيم معارض التوظيف، كونها تجمع بين الطلبة وشركات القطاعين العام والخاص، aولتواكب المؤسسات التعليمية ببرامجها وتخصصاتها احتياجات هذه المؤسسات من الكوادر الوطنية المهنية، وتوفير الوظائف للخريجين من أبناء الدولة، ومنحهم الفرصة لمواكبة مجالات التدريب وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بثقة واقتدار.

جامعة دبي

وتفصيلا أكدت جامعة دبي حرصها على تنظيم معارض التوظيف سنوياً، حيث نظمت مؤخراً «معرض الوظائف 2016» السنوي في أبريل بمبنى الجامعة الجديد في مدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة ما يقارب 1500 طالب، وأكثر من 40 هيئة وشركة محليّة وعالميّة من القطاعين الحكومي والخاص منها دائرة السّياحة في دبي، مجلس دبي الاقتصادي، ووصل العقارية، ومجموعة الفطيم، و«سوني» و«كانون» وغيرها.

استثمار بشري

وأشار الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة إلى أن الاستثمار البشري هو أهم أنواع الاستثمارات وهو ما ركّزت عليه الدولة منذ تأسيسها لافتاً إلى أن خطط الدولة لتأسيس المدن الأذكى على مستوى العالم يتطلّب الاستثمار في الموارد البشريّة الذي سيحقق التنمية المستدامة لدولتنا ويوفّر حياة أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح أن معارض التوظيف السنوية هي جزء من «المسؤولية الاجتماعية للشركات» ما يؤكّد أن الجامعة مستمرّة في تقديم المساهمات لخدمة مجتمع دولة الإمارات، كمّا أعلن عن إطلاق جامعة دبي لمجلس «السعادة والإيجابيّة» كمبادرة لزرع بذور السعادة والأمل في القطاعات التعليميّة.

فرص مضمونة

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي إلى أن الكلية تستقطب عدداً كبيراً من الطلبة المواطنين والمواطنات من مختلف إمارات الدولة، وخاصة الطالبات نظراً لما تقدمه الكلية من تسهيلات ليس فقط في العملية التعليمية وإنما في المساهمة في توفير فرص عمل مضمونة.

وأضاف إن الكلية تضع على عاتقها مسؤولية مساعدة الخريجين والخريجات في إيجاد فرص عمل لائقة، حيث تعمل الكلية من خلال فريق عمل متخصص في قسم الاتصال المؤسسي على التواصل مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة من أجل تأمين فرص عمل تتناسب مع التخصصات التي تطرحها الكلية، وتعزيز سبل التعاون والشراكة معهم..

حيث تضع الكلية في أولوياتها التركيز على المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون يتم من خلالها تأمين فرص العمل لطلبة الكلية من الكفاءات المواطنة سواء من خريجات الكلية أو من خريجات برنامج إنجاز.

التربية العملية

وبين أن الكلية طرحت «برنامج التربية العملية» الذي تنفذه لطالبات البكالوريوس تحت إشراف متخصصين من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وإشراف أكاديمي من قبل الكلية، لمدة 6 أسابيع تنفذ بتواريخ محددة ومتابعة أكاديمية مستمرة..

ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والكلية في العام 2010م، التي نصت على تدريب طالبات الكلية في المدارس الحكومية، بما يتناسب مع أماكن إقامتهن في الإمارات المختلفة.

والتي تأتي في إطار سعي الكلية إلى إكساب الطالبات مهارات وطرائق التدريس وهن على مقاعد الدراسة، تطبيقا للهدف الاستراتيجي الذي ينص على الاهتمام بالتدريب العملي داخل الكلية وخارجها في مختلف مؤسسات الدولة، وهي فرصة أتيحت للطالبات المؤهلات للعمل في المجال التربوي وتطبيق ما تعلمنه ودرسنه في المقررات الدراسية تحت إشراف فني من قبل المدارس المتعاونة وإشراف أكاديمي من الكلية.

إسهامات واضحة

علاوة على أن للكلية إسهامات واضحة أيضا في توطينِ الوظائف في القطاع التربوي والتعليمي فضلا عن العمل في مختلف قطاعات الدولة سواء في وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد البشرية، والصحة، والخارجية، فضلاً عن التعاون الدولي القطاع النفطي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقضاء، والبلديات، والمؤسسات الإعلامية، والنيابة العامة، والمحاكم على مدار 30 عاماً..

حيث بلغت نسبة توظيف الخريجين من الطلاب الذكور من كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي 100%، بينما بلغت نسبة توظيف الخريجات 85%.

كما وصل عدد الخريجين العاملين من المواطنين والمواطنات إلى (1434) موظفا وموظفة. منهم (771) موظفة خريجة من حملة البكالوريوس، و(53) من حملة الدكتوراه والماجستير، في حين بلغ عدد الخريجين من الذكور (610) خريجين موظفين يعملون في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة.

وأكد محمد عبد الرحمن حرص الكلية سنوياً على تنظيم العديد من المشاركات في مختلف معارض التوظيف التي يتم تنظيمها في الدولة، فضلا عن تنظيم عدد من معارض الأسر المنتجة التي تشارك بها الطالبات مع بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحفيز الطالبات على خوض الحياة المهنية، والعمل أيضا على اكتشاف بعض المواهب المهنية ليتم تبنيها وتطويرها.

إنجاز

وفي إطار حرص الكلية على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية العاملة، وإيمانها بالدور الذي تلعبه في بناء المجتمع، يأتي برنامج إنجاز بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتأهيل الطالبات المواطنات إلى سوق العمل والرقي بقدراتهن المهنية، وتهيئة المناخ الملائم لإكساب المواطنات اللاتي لم يتسن لهن متابعة تحصيلهن العلمي المهارات اللازمة لسوق العمل..

ورفده بخريجات مؤهلات قادرات على أخذ دورهن في بناء اقتصاد الإمارات، وذلك ترجمة لمبادرة «أبشر» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال عبد الرحمن: من أجل ذلك استحدثت الكلية قسماً خاصاً تم رفده بكفاءات وطنية متخصصة، مهمته العمل على التواصل مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من أجل تأمين فرص تدريبية وفرص وظيفية تتناسب مع مخرجات البرنامج التي تم بناؤها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل..

حيث يعمل القسم على التواصل مع أهم المؤسسات والشركات في الدولة بمختلف إمارات الدولة مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي، وطيران الإمارات، ومجموعة جمعة الماجد، وشركة دو، وبنك دبي الإسلامي، والحبتور، وغيرها.

أنامل إماراتية

كما تكفلت الكلية العام الدراسي الماضي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في إمارة الفجيرة بنقل الخريجات اللاتي حصلن على فرص عمل خارج حدود إماراتهن إلى أماكن عملهن، فضلا عن المعارض المهنية التي تحرص الكلية على دعمها وتأمين كافة المستلزمات الخاصة بها بتوجيه من معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الكلية.

ومن أهمها معرض أنامل إماراتية الذي يستقطب عدداً كبيراً من طالبات البرنامج الموهوبات واللاتي لديهن الرغبة في تأسيس مشاريع صغيرة أو متوسطة. كما تحرص الكلية أيضا على إشراك الطالبات في كافة معارض التوظيف في الدولة فضلا عن مرافقتهن من قبل متخصصين ليتم دراسة احتياجات السوق المتجددة.

70%

ومن ناحيته قال الدكتور يوسف عساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي إن الجامعة تنظم معرضين سنويا بالإضافة إلى مخيم الكشافة يستمر طيلة اليوم يتم استقطاب الشركات العالمية والحكومية والخاصة، مثل «سيمنز» وطيران الإمارات وغيرها، لتدريب طلاب الجامعة ميدانياً، علاوة على تدريب الطلبة الذين أوشكوا على التخرج، من قبل مسؤولي هذه الشركات لتأهيلهم لسوق العمل وتسليحهم بالأدوات اللازمة للنجاح فيه.

برنامج ميداني

وأضاف الدكتور عساف أن الجامعة توفر برنامجا تدريبياً ميدانياً مع الشركات الحكومية والعالمية لطلبة السنة قبل الأخيرة، وفي كثير من الأحيان تستقطب هذه الشركات 70% من الطلبة المتدربين للعمل لديها، وتكتسب النسبة الباقية 30% خبرة ميدانية لمدة عام كامل ما يساعدها على إيجاد وظيفة بكل سهولة.

لافتاً إلى أن برنامج التدريب معتمد من قبل الجامعة ويشمل أدوات للقياس والمتابعة والتقييم سواء للبرنامج نفسه أو للشركة المدربة أو لأداء الطالب أيضا خلال مدة التدريب ليحصل في النهاية على شهادة تتضمن تفاصيل التدريب ليستفيد منها الطالب في إيجاد وظيفة.

4000 فرصة مهنية في معارض جامعة زايد

أوضح راشد الشامسي، مدير الشؤون المهنية للطلبة في جامعة زايد أن الجامعة تحرص على تنظيم المعرض المهني السنوي بحرميها في دبي وأبوظبي والذي يعتبر الملتقى السنوي الكبير الذي يلتقي به الطلبة، والخريجون وجهات العمل المختلفة..

حيث استضافت الجامعة هذا العام بفرعها في دبي 93 جهة عمل و65 جهة عمل في أبوظبي حيث عرض من خلالها أكثر من 4000 فرصة مهنية تنوعت ما بين فرص العمل الدائمة والجزئية، والعمل الصيفي، والتدريب الميداني وبرامج الرعاية.

8000 طالب

وأضاف أن أكثر من 8000 طالب وطالبة استفادوا بشكل عام من خلال التعرف إلى احتياجات سوق العمل واختيار التخصصات الموائمة لسوق العمل.

كما تقيم الجامعة ورش عمل على هامش المعرض لبعض جهات العمل الراغبة بإبراز احتياجاتها لشريحة أكبر من الخريجين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص تصدر الحضور في هذه المعارض بشكل لافت، إيماناً بأهمية عمل المواطن وانخراطه في القطاع الخاص يليه القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

مقابلات

كما تقيم الجامعة بشكل دوري أيام توظيف لجهات العمل التي لديها عدد من الفرص الوظيفية، لافتاً إلى أن الجامعة نظمت الأسبوع الماضي يوم توظيف لوزارة التربية والتعليم حيث تمت مقابلة 31 خريجة من كليات التربية للالتحاق بوظيفة معلمة رياض أطفال.

ومن قبلها تم استقطاب 10 من أبرز الشركات الرائدة والمتخصصة لتخصصات معينة في الإعلام والفنون لتمكين الطلبة التعرف إلى الجهات التي تدعم هذه التخصصات، كما تم مسبقاً تنظيم معرض التوظيف للوظائف الصيفية والتي شارك فيها 25 جهة عمل.

%85

على مدى أكثر من 3 سنوات؛ استطاع برنامج «إنجاز» أن يخطو خطوات متقدمة في توظيف وتدريب معظم الطالبات المنتسبات للبرنامج بنسبة تتجاوز 85% من فرعي البرنامج بدبي والفجيرة.

حيث بلغ عدد الخريجات من فرع دبي 98 خريجة تم توفير فرص عمل لما يقارب 98% منهن، في حين بلغ عدد الخريجات من فرع الفجيرة 239 خريجة تم توظيف 167 منهن وجار العمل على توظيف المتبقيات خلال العام الجاري.

1500 طالب شاركوا في معرض الوظائف بجامعة دبي 2016

6 أسابيع مدة برنامج التربية العملية بكلية الدراسات الإسلامية

%100 نسبة توظيف الخريجين الذكور في كلية الدراسات

1434 عدد الخريجين العاملين من المواطنين والمواطنات بالكلية