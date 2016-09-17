3 خطوات بسيطة تساعدك على تطهير جسمك من السموم

يحتاج الجسم بعد أيام الأجازات الطويلة إلى مايجعلة يستعيد نشاطة بصورة سريعة، ويكون أفضل الحلول القيام "بديتوكس" لتطهير الجسم من السموم، ويقدم موقع "skinnyms" خطوات بسيطة على مدار 3 أيام تجعل الجسم ينظف نفسة من الداخل، مما يجعل الأجهزة الداخلية تعمل بكفاءة أعلى:

اليوم الأول:

التوقف عن تناول الطعام المطبوخ، واستبداله بقطع من الفواكه والخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى الماء النقى والشاى الأخضر، الذى يعمل على منع الأكسدة الداخلية للخلايا، ويساعد على تنقية البشرة أيضا وإكسابها لمعان وحيوية.

اليوم الثانى:

يكون الإفطار مزيج من الفواكه الممزوجة بالعسل الأبيض، وتناول شوربة الخضراوات على مدار اليوم ، حتى تحفز المعدة على العمل بصورة جيدة بسبب الألياف المتوفرة فيها.

اليوم الثالث:

سوف يكون الجسم فى هذا اليوم فى حاجة إلى السكريات والكربوهيدات بشكل كبير، ولكن يجب الصمود للحصول على أفضل نتيجة، ويكون الأفضل تناول العصائر الطازجة والماء، لجعل الجسم قادرعلى التخلص من السموم وسيكون المسموح تناول وجبة من السمك المشوى والسلطة الخضراء، وبعد انتهاء الأيام الثلاثة سيكون الجسم تخلص من السموم التى علقت به من الأملاح والأطعمة غير الصحية، وأصبح قادرعلى الهضم والتمثيل الغذائى بشكل أفضل، مما يجلنا نلاحظ خسارة لبعض الكيلوجرامات التى قد نكتسبها من أيام الإجازة، وسيكون المناسب فى أول أيام العودة للعمل أن يكون الإفطار خفيفا، ولا يحتوى على الخبز، والغذاء والعشاء أيضا من الأطعمة الصحية.