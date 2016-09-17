تقرير في الجول - 4 ملامح من فوز ميلان على سامبدوريا ' الشباب ووداعا للنجومية '

عاد ميلان إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام نابولي وأودينيزي وذلك بفضل هدف كارلوس باكا في مرمى سامبدوريا مهديا فريقه الثلاث نقاط.

فينشينزو مونتيلا بدأ إصلاح بعض الأخطاء التي ظهرت على الفريق منذ بداية الموسم وظهر ذلك في مباراة اليوم.

وداعا للنجومية

النجم الأول لميلان وهدافه منذ الموسم الماضي كارلوس باكا بدأ المباراة احتياطيا وذلك لخلاف مع المدرب بعد أن اشتكى اللاعب من قلة الفرص التي تصل إليه.

مونتيلا رد على اللاعب "تحرك إلى الكرة بنفسك ولا تنتظرها" وقرر إراحة اللاعب منذ بداية المباراة موجها رسالة شخصية لباكا أولا ولكل لاعبي ميلان "مهما كنت نجما فلا مكان لك في التشكيل الأساسي إلا بالاجتهاد".

ميلان بدون باكا لا شيء

قد تكون مخالفة للنقطة الأولى ولكن ميلان قبل نزول باكا لم يكن له ظهور كبير على مرمى سامبدوريا، المهاجم الكولومبي نجح في إنهاء المباراة لصالح الروسونيري بفضل تمركزه المميز واللمسة الأخيرة التي دائما ما تنقذ ميلان منذ وصوله.

الدفاع يتحسن ولكن

ظهر دفاع ميلان بشكل أفضل من المباريات الماضية ولكن الأمور ليست على ما يرام، الفريق استقبل هدفين تم إلغاءهما ودوناروما تكفل ببقية الفرص الخطيرة.

مونتيلا ةجد توليفة دفاعية قوية تحتاج إلى تعديل وحيد بإيجاد بديل لجابريل باليتا مصدر الضعف الأوضح في الخط الخلفي.

معدل أعمار منخفض

منذ موسمين ودائما ما يتحدث مدربي ميلان عن إعطاء فرص للشباب مع الاكتفاء بتصعيد الشباب للتدرب مع الفريق الأول ولكن هذا الموسم يبدو أن مونتيلا قرر العمل على إعطاءهم فرص حقيقية.

كالابريا أساسي منذ بداية المباراة ولكواتيلي الخيار والتبديل الأول لمونتيلا في خط الوسط رغم وجود كيزوكي هوندا وبولي وباسليتش على دكة البدلاء دليل قوي على ذلك.