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بالصور.. أطلال منازل مهجورة بقرية بالوادى الجديد تهدد حياه الأهالى

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بالصور.. أطلال منازل مهجورة بقرية بالوادى الجديد تهدد حياه الأهالى بالصور.. أطلال منازل مهجورة بقرية بالوادى الجديد تهدد حياه الأهالى

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ناشد عدد من أهالى قرية "بدخلو" التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، بسرعة التدخل لوقف الخطر الدى يهدد حياه المواطنين من أهالى القرية والذين يتضررون من وجود المنازل المتهالكة وجدرانها الآيلة للسقوط بما يهدد حياه المارة فى تلك الشوارع الضيقة وخاصة الأطفال، وهى عبارة عن منازل مهجورة وخالية من السكان بعد أن أصبحت آيلة للسقوط ولم تقم رئاسة مركز الداخلة بالتعامل مع تلك المنازل من أجل حماية أرواح المواطنين فى القرية.

 

ورصدت عدسة "اليوم السابع" مدى خطورة تلك المنازل الآيلة للسقوط وحوائطها المنهارة جزئيا والمتشققة والتى تهدد حياه من يحاول المرور عبرها، وهى طرق وشوارع يستخدمها أهالى القرية فى الانتقال بين مناطق القرية حيث بدت اعداد كبيرة من تلك المنازل فى حالة تهالك تام وتشققات وانهيارات بعد أن هجرها ساكنوها وانتقلوا لأماكن أخرى للإقامة بها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تأمين تلك المنطقة حماية لأرواح المواطنين.

 

وقال محمود محمد سيد أحد سكان القرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن استمرار تواجد تلك المنازل بهذه الخطورة يمثل تهديدا مستمرًا لأرواحهم ويستوجب التدخل المباشر من المسئولين حتى لا تقع الكارثة، حيث إن هذه الطرق يستخدمها المواطنون ولابد من تأمينها وفتح شوارع جديدة وإعادة تخطيط تلك المنطقة مرة أخرى لإحيائها بدلا من تركها بهده الصورة الخطيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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