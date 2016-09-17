عضو المجلس لـ في الجول: الزمالك عزف سيمفونية رائعة ضد الوداد العريق والدليل الأهلي

وصف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أداء الفريق أمام الوداد الرياضي المغربي بـ"السيمفونية الموسيقية الرائعة".

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

رباعية الزمالك جاءت عن طريق المتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي على التوالي.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "الأداء الراقي لا يختلف عليه أي أحد".

وأوضح "الزمالك قدم سيمفونية رائعة أمام الوداد العريق".

وأضاف "نجحنا في الفوز على الوداد في القاهرة برباعية كاملة. رائع للغاية فالفريق المغربي تعادل مع الأهلي في القاهرة".

وكان الأهلي قد تعادل أمام الوداد في ملعب برج العرب ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات قبل أن يفوز عليه في المغرب بهدف مقابل لاشيء.

وتابع هاني زادة حديثه قائلا: "الجهد والتعب واضح للجميع. من لاعبي الزمالك والجهاز الفني ومرتضى منصور رئيس النادي الذي يقدم جهدا كبيرا جدا".

وماذا عن لقاء العودة؟ يُجيب عضو مجلس الزمالك "بالتأكيد التأهل لم يحسم حتى الآن".

وأتم "سنلعب في المغرب بكامل تركيزنا لتفادي أي توفيق أو حظ للفريق المغربي".

ومن المنتظر أن يسافر هاني زادة رفقة إسماعيل يوسف يوم الأحد إلى المغرب لترتيب أوضاع الزمالك قبل وصول بعثة الفريق يوم الأربعاء.

ويستقبل الوداد نظيره الزمالك يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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