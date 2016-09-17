تقرير في الجول - 6 ملامح من فوز ليفربول على تشيلسي ' الشئ ونقيضه والتفاصيل الصغيرة '

"في مباراة كبيرة مثل تلك علينا أن ننتبه لأدق التفاصيل فهي دائمًا عنصر الحسم" هكذا تحدث كونتي عقب المباراة، فيما وصف كلوب المباراة قائلًا: "قدمنا شوطًا أول ممتاز على جميع الأصعدة صنعنا الفرص ودافعنا بشكل جيد، لكننا لم نحسن التصرف في الشوط الثاني كفريق كبير وتراجعنا".

ويستعرض لكم FilGoal.com من خلال هذا التقرير أبرز ملامح المباراة والتي جاءت على النحو التالي

الشئ ونقيضه رغم اتباع نفس النهج

يورجن كلوب وأنطونيو كونتي في مباراة اليوم قدما الشئ ونقيضه تمامًا رغم أنهما ينتهجا طريقة لعب واحدة وهي 4-1-4-1، كلوب في حالة قيام الخصم بعملية البناء يقوم بتطبيق الضغط العالي على دفاع تشيلسي الذي لا يملك "بونوتشي أو كيلليني" للخروج بالكرة بشكل سليم في ظل الضغط فكان دييجو كوستا معزولًا تمامًا حيث مرر الكرة في الشوط الأول كاملًا 8 مرات فقط منها ثلاث ركلات بداية، وفي حالة الهجوم فور فقد الكرة يتحول أقرب اللاعبين لمكان تواجد الكرة إلى الضغط بشكل قوي وجماعي للاستخلاص ومنع بناء المرتدة.

على النقيض كان فريق كونتي تحت الكرة وهذا ليس بالأمر السئ ولكن الأمر الأسوأ كان التمركز المتأخر بشكل مبالغ فيه لدرجة أن وصل خط دفاعه داخل المنطقة وخط وسطه على حدودها، وحتى يخرج لاعبي الوسط لتطبيق الضغط يحدث ما حدث بالتصويب وتسجيل الهدف الثاني في مرة وإرسال العرضية وتسجيل الأول في مرة أخرى.

التغيير الأول لتشيلسي بين الشوطين

نعم لم يجري أنطونيو كونتي أية تغييرات بين شوطي المباراة ولكنه قام بتغيير طريقة اللعب حيث حرر اللاعب أوسكار من مركز 8 في وسط الملعب إلى مركز 10 صانع لعب خلف كوستا المهاجم فباتت الطريقة 4-2-3-1 مع إعطاء الحرية لانطلاقات ماتيتش وهو ما نجح بالفعل وأحرز منه الفريق هدفه الأول والأوحد.

تأخر دائم

منذ أن تولى كونتي قيادة الفريق اللندني ودائمًا ما يتأخر في إجراء التغييرات حتى الـ15 دقيقة الأخيرة من المباراة، ولكنه اليوم بدأ تغييراته الثلاثة والتي تمت دفعة واحدة في الدقيقة 83 وهو أمر غريب للغاية، نعم الفريق تحسن في الشوط الثاني ولكن التغيير كان مطلوب مبكرًا خاصة فابريجاس.

ويُعد تشيلسي هو أول فريق في البريميرليج يقوم بإجراء تغييراته دفعة واحدة منذ نوفمبر 2015.

التفاصيل الصغيرة في المواجهات الكبيرة

نعم تحدث كونتي عن أهمية الانتباه للتفاصيل الصغيرة في مثل تلك المباريات التي عادة ما تحسمها أدق التفاصيل، بالفعل الهدف الأول جاء بتنفيذ ركلة حرة بشكل مفاجئ أربك حسابات تشيلسي، والهدف الثاني جاء بتمركز دفاعي متأخر في رمية تماس تم إبعادها بشكل خاطئ على حدود المنطقة ليسددها هندرسون بكل إتقان.

ليفربول مع كلوب

منذ أن تولى يورجن كلوب قيادة الفريق استطاع ليفربول إحراز 15 هدفًا من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي فريق إنجليزي آخر في تلك الفترة.

هندرسون بات اللاعب رقم 20 في تاريخ ليفربول الذي سجل في البريميرليج مع الفريق أكثر من 20 هدف.

ليفربول سجل في 18 مباراة من آخر 19 مباراة خاضها في الدوري حيث لم يسجل فقط أمام بيرنلي.

عامل مشترك

اشترك كلا الفريقين في تشكيلتيهما الأساسية بإشراك لاعب يلعب بالقدم اليمنى في الجبهة اليسرى كظهير أيسر، في ليفربول كان ميلنر بينما في تشيلسي كان أزبليكويتا.