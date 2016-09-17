مؤتمر سليمان - عن المستوى الأكبر من 100% ورسالة لرمزي و ' لم نتأهل بعد '

"لاعبو الزمالك قدموا أداءً مميزا بنسبة 120%".. هكذا بدأ مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك حديثه عقب اكتساح الوداد في نصف النهائي.

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

رباعية الزمالك جاءت عن طريق المتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي على التوالي.

وقال مؤمن سليمان: "لاعبو الزمالك قدموا أداءً مميزا بنسبة تفوق الـ100%. 120%".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "سعيد للغاية بالانتصار الكبير. احترمنا الوداد جيدا ودرسنا الفريق وبالتحديد في مباراته أمام الأهلي".

وواصل "الجميع كان عند حسن ظن الجهاز الفني. وأشكرهم على ذلك بكل تأكيد. خطورة الوداد كانت في الكرات الثابتة وتعاملنا معها بشكل جيد جدا".

التأهل لم يحسم

وأشار مدرب الزمالك أن "التأهل لم يحسم بعد بكل تأكيد".

وأوضح "الزمالك فاز على النجم الساحلي بثلاثية في العودة رغم النقص العددي بعدما خسر الذهاب بخماسية. لا مستحيل في الكرة".

وتابع "مباراة العودة لها استعدادا خاصة لتحقيق نتيجة إيجابية".

رسالة لرمزي

وحرص مؤمن سليمان على توجيه رسالة خاصة إلى رمزي خالد قائلا: "كل التحية لرمزي خالد. أشكره على أدائه".

وأتم "شارك في مركز ليس مركزه. فهو ظهير أيمن وشارك كظهير أيسر للنقص العددي".