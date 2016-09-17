صحف المغرب تشن هجوما قويا على الوداد بسبب الزمالك ' الانتحار وإهانة '

شنت الصحف المغربية هجوما قويا على فريق الوداد الرياضي المغربي عقب الخسارة الثقيلة أمام الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال.

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

رباعية الزمالك جاءت عن طريق المتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي على التوالي.

فوز كاسح سلطت الصحف المغربية الضوء عليه بسبب "مستوى الوداد"

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية: "الوداد انتحر أمام الزمالك".

"حلم الوداد تبخر بشكل شبه مؤكد. أسوأ سيناريو جاء باهتزاز الشباك مبكرا للعميد شيكابالا ثم خطأ ساذجا والرصاصة الثانية القاتلة".

"وفي الشوط الثاني وبكل استفزاز عادت وتكررت الأخطاء. قبل أن تنتهي المباراة بسقوط مذل وتاريخي. الوداد جنى على نفسه".

ومن جانبه ذكر (أحداث أنفو المغربي) أن "الزمالك أهان الوداد".

"اكتساح تام للفريق الأبيض لنظيره الوداد ليضع الزمالك قدما في المباراة النهائية".

موقع هسبورت المغربي شن هو الأخر هجوما قويا على الوداد.

وكتب تحت عنوان: "بأخطاء بليدة.. الوداد يتجرع رباعية مذلة من الزمالك".

"جماهير الوداد أصيبت بالإحباط. الآمال تبخرت في التأهل للنهائي".

"تجرع الوداد خسارة قاسية وقوية ليجعل مأموريته في الإياب مستحيلة".

"الوداد أظهر تخوفا مبالغا طيلة الشوط الأول. ضعف تكتيكي قاتل من توشاك الذي يبدو غير قادر على مجابهة تكتيك الفريق المصري".

وبالعودة مجددا إلى صحيفة المنتخب صاحبت الشهرة الواسعة في الوسط المغربي، كتبت في تقرير مطول "أبدأ ليس هذا هو الوداد".

"هل نصدق أن الذي سقط اليوم أمام الزمالك المصري في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية هو الوداد بتاريخه ومرجعياته ولاعبيه؟".

"هل نقبل بكل تلك الأخطاء الكارثية التي تسببت في أربعة أهداف ووضعت حضور الوداد في اللقاء النهائي في مرتبة المعجزات؟".

"هل نجيز لفريق بقيمة الوداد أن يرتكب كل هذه الحماقات التكتيكية في مباراة مهمة وبالغة الحساسية ولا تقبل بالإنزلاقات المجانية؟".

"وهل بعد الذي شاهدناه في ملعب برج العرب يمكن أن نتوقع من الوداد ردة فعل في مباراة الإياب تصحح كل ما كان من أخطاء فادحة".

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