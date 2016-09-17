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تغريدة - هكذا جاءت ردود فعل نجوم وجماهير الزمالك بعد اكتساح الوداد

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تغريدة - هكذا جاءت ردود فعل نجوم وجماهير الزمالك بعد اكتساح الوداد تغريدة - هكذا جاءت ردود فعل نجوم وجماهير الزمالك بعد اكتساح الوداد

انتصار كبير وساحق وضع الزمالك على أعتاب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والضحية الوداد.

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

رباعية الزمالك جاءت عن طريق المتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي على التوالي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما كُتب من نجوم الزمالك وجماهيره عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

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