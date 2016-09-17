مرتضى منصور: الزمالك سيرفع كأس إفريقيا في حضور السيسي

3 خطوات أمام الزمالك الآن لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا. العودة بسلام من المغرب وانتظار مواجهتي النهائي. ومن هنا يعد مرتضى منصور رئيس النادي بالتتويج باللقب.

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

رباعية الزمالك جاءت عن طريق المتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي على التوالي.

وقال مرتضى منصور: "سنرفع كأس إفريقيا في حضور رئيس الجمهورية. هذا وعد مني".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي "انتصارات الزمالك تأتي بسبب النوايا الحسنة".

وقدم مرتضى منصور دعوة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحضور لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وواصل مرتضى حديثه مشيرا إلى "أعطيت مؤمن سليمان والجهاز الفني الثقة بالكامل".

كما حرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر إلى مصطفى المنيري طبيب الفريق وذلك بعد موافقته على تولي مهمة الجهاز الطبي في الفريق بشكل مؤقت.

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