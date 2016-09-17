وكيل "تعليم أسيوط": الانتهاء من حركات النقل والندب قبل بدء العام الدراسى

قال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع، إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد بالانتهاء من حركات النقل والندب للمعلمين فى 20 أغسطس الماضى، وكذلك اعتماد مسابقة القيادات الوسطى من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى 31 من أغسطس الماضى أيضا حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين سواء كانوا من المعلمين أو القيادات التعليمية بالمدارس والإدارات أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.

وأضاف وكيل الوزارة أنه أصدر تعليماته لمديرى الإدارات التعليمية والتوجيهات المختلفة بسرعة الانتهاء من تنفيذ النشرات الصادرة بالنقل والندب لسد العجز مع مراعاة الالتزام بأن يكون النقل والندب لأقرب إدارة تعليمية للمعلم.

وأكد فتحى على مديرى الإدارات والموجهين بمتابعة الانضباط المدرسى وذلك بتفعيل الزيارات للمدارس من قبل التوجيهات المختلفة سواء توجيهات المديرية أو التوجيهات التابعة للإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنه تبين من خلال متابعته للمدارس عدم زيارة الموجهين لبعضها من شهر فبراير الماضى.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس بأنواعها بمختلف المراحل التعليمية، سواء صيانة المبنى المدرسى أو الأثاث، موضحا أن عدد المدارس التى أجريت لها الصيانة هذا العام بلغت 23 مدرسة 20 منها للتعليم العام و3 مدارس تعليم فنى بتكلفة بلغت 30 مليون ونصف مليون جنيه، كما طالب وكيل الوزارة مديرى الإدارات بمتابعة وصول الكتب المدرسية والمناهج التعليمية لضمان توزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسى.