6 عادات يومية سيئة تجنبيها قبل الحمل.. أهمها التدخين والإجهاد والسكريات

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عادات يومية سيئة يجب على المرأة التوقف عنها قبل الحمل، لأنها يمكن أن تضر بصحة الجنين، وتتضمن هذه العادات الآتى :

1.التدخين :

له آثار قبل وأثناء الحمل يمكن أن تكون ضارة للغاية بالنسبة للمرأة، وكذلك على وضع رئتين الطفل، كما أن التدخين يمكن أن يجعل الحمل أكثر صعوبة.

2. تعاطى بعض الأدوية:

تجنب بعض الأدوية التى يمكن أن تضر الحمل وصحة الجنين و التحدث مع الطبيب لتحديد الأدوية الآمنة لصحتك ولطفلك.

3.الكافيين:

أشارت دراسة جديدة إلى أن المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة وغيرها يمكن أن تزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.

4.الأطعمة السكرية:

لأن استهلاك الأطعمة السكرية تزيد من خطر الإصابة بالسكر لدى الأم والطفل .

5.الإفراط فى ممارسة الرياضة:

بعض النساء اللاتى يمارسن بعض التمرينات الرياضية تزداد لديهن خطر حدوث الإجهاض وتقلل من فرصة حدوث الحمل.

6.الإجهاد :

من العادات السيئة التى يجب على المرأة تجنبها قبل الحمل، لأن التوتر يمكن أن يسبب مجموعة كاملة من المشاكل الصحية .