6 عادات يومية سيئة تجنبيها قبل الحمل.. أهمها التدخين والإجهاد والسكريات

>كتبت آلاء الفقى
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عادات يومية سيئة يجب على المرأة التوقف عنها قبل الحمل، لأنها يمكن أن تضر بصحة الجنين، وتتضمن هذه العادات الآتى :
1.التدخين :
له آثار قبل وأثناء الحمل يمكن أن تكون ضارة للغاية بالنسبة للمرأة، وكذلك على وضع رئتين الطفل، كما أن التدخين يمكن أن يجعل الحمل أكثر صعوبة.
2. تعاطى بعض الأدوية:
تجنب بعض الأدوية التى يمكن أن تضر الحمل وصحة الجنين و التحدث مع الطبيب لتحديد الأدوية الآمنة لصحتك ولطفلك.
3.الكافيين:
أشارت دراسة جديدة إلى أن المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة وغيرها يمكن أن تزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.
4.الأطعمة السكرية:
لأن استهلاك الأطعمة السكرية تزيد من خطر الإصابة بالسكر لدى الأم والطفل .
5.الإفراط فى ممارسة الرياضة:
بعض النساء اللاتى يمارسن بعض التمرينات الرياضية تزداد لديهن خطر حدوث الإجهاض وتقلل من فرصة حدوث الحمل.
6.الإجهاد :
من العادات السيئة التى يجب على المرأة تجنبها قبل الحمل، لأن التوتر يمكن أن يسبب مجموعة كاملة من المشاكل الصحية .
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