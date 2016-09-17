أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 عادات يومية سيئة تجنبيها قبل الحمل.. أهمها التدخين والإجهاد والسكريات

Google+ Print
6 عادات يومية سيئة تجنبيها قبل الحمل.. أهمها التدخين والإجهاد والسكريات 6 عادات يومية سيئة تجنبيها قبل الحمل.. أهمها التدخين والإجهاد والسكريات

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عادات يومية  سيئة يجب على المرأة التوقف عنها قبل الحمل، لأنها يمكن أن تضر بصحة الجنين، وتتضمن هذه العادات الآتى :

1.التدخين :

له آثار قبل وأثناء الحمل يمكن أن تكون ضارة للغاية بالنسبة للمرأة، وكذلك على وضع رئتين  الطفل، كما أن التدخين يمكن أن يجعل الحمل أكثر صعوبة.

 

2.  تعاطى بعض الأدوية:

 تجنب بعض الأدوية التى يمكن أن تضر الحمل وصحة الجنين و التحدث مع الطبيب لتحديد الأدوية الآمنة لصحتك ولطفلك.

3.الكافيين:

أشارت دراسة جديدة إلى أن المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة وغيرها يمكن أن تزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.

4.الأطعمة السكرية:

لأن استهلاك الأطعمة السكرية تزيد من خطر الإصابة بالسكر لدى الأم والطفل .

5.الإفراط فى ممارسة الرياضة:

بعض النساء اللاتى يمارسن بعض التمرينات الرياضية تزداد لديهن خطر حدوث الإجهاض وتقلل من فرصة حدوث الحمل.

6.الإجهاد :

من العادات السيئة التى يجب على المرأة تجنبها قبل الحمل، لأن التوتر يمكن أن يسبب مجموعة كاملة من المشاكل الصحية . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365