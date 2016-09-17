خبير عسكري: «مصر» الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تقتني حاملة طائرات‎

قال أستاذ التخطيط الإستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء أحمد عبدالحليم، عملية شراء المقاتلة المسترال جاءت فى إطار خطة وزارة الدفاع لتطوير السلاح البحري المصري، مشيرًا إلى أن تطوير الاسطول البحري يدعم السيطرة على المسطحات المائية الصرية من مواجهة اى اختراق لها من اى عدو خارجي.

وأضاف «عبدالحليم» خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر» الذى يذاع على فضائية الغد الإخبارية مع الإعلامي محمد المغربي، أن القوات الأخرى فى الجيش المصري يتم رفع كفاءتها بإستمرار، و ماحدث من رفع كفاءة القوات البحرية ليتناسب قوة جيشنا مع كفاءة القوات الاخرى، وكل هذا يؤدى إلى رفع كفاءة الجيش المصري كله حتى يواجهه حجم التحديات التى توجد فى المنطقة الان من محاربة الأرهاب وما إلى ذلك من التحديات.

وأوضح أن تسمية الحاملتين بـ” ناصر” والسادات” لها دلالة وأضحة، مشيرًا إلى انهم أثروا فى تاريخ مصر الحديث.

وأضاف «عبد الحليم»، أن اتفاق الدعم الامريكى الأخير لإسرائيل يضاعف حجم تسليحها، مشيرًا إلى ان تحديث تسليح مصر ضرورة لمواجهة تحديث التسليح الإسرائيلى.

وأكد أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تقتني حاملة طائرات.