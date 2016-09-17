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«أنغام» تطرح كليب «بين البنين» على موقع «أنغامى»

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«أنغام» تطرح كليب «بين البنين» على موقع «أنغامى» «أنغام» تطرح كليب «بين البنين» على موقع «أنغامى»

أنغام أرشيفية

طرحت شركة روتانا للإنتاج والتوزيع كليب أغنية “بين البنين” للنجمة «أنغام»، على موقع “أنغامى”، والأغنية تعد ضمن ألبوم أنغام الأخير “أحلام بريئة”، كلمات أمير طعيمة ألحان النجم محمد حماقى إخراج “HASS GHADDAR”، على أن تطرحها الشركة المنتجة بعد أيام على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “بين البنين” ضمن ألبوم “أحلام بريئة” الذى ضم 13 أغنية هى “أحلام بريئة”، و”بين البنين”، و”اتجاه واحد”، و”آهى جت”، و”طول مانت بعيد”، و”اكتبلك تعهد”، و”حتة ناقصة”، و”فنجان النسيان”، و”بقيت وحدك”، و”جنبك مكانى”، و”بكره الموسيقى”، و”بحب أغنى”، و”ساندة عليك”.

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