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بالأسماء..النيابة تحقق مع 16 مشجعًا من جماهير الزمالك بتهمة التزوير

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بالأسماء..النيابة تحقق مع 16 مشجعًا من جماهير الزمالك بتهمة التزوير بالأسماء..النيابة تحقق مع 16 مشجعًا من جماهير الزمالك بتهمة التزوير

>كتب أحمد متولى

فتحت النيابة العامة، منذ قليل، تحقيقات موسعة مع عدد من مشجعى نادى الزمالك، على خلفية ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، قبل مواجهة فريقهم مع الوداد المغربى، أثناء دخولهم برج العرب بتذاكر مزورة.

 

واستجوبت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية حتى الآن 16 مشجعًا، وهم كلًا من: عمرو عمر السيد، ومحمد حسام مصطفى، ومصطفى عماد الدين السيد، ووليد محمد أحمد، ومحمد محمد ربيع، وشوقى أحمد شوقى، وعمر عبد الله محمود، وعبد الله سمير عقيل، وعمر محمد، وأكمل أحمد مجدى، ومصطفى إبراهيم فصيح، ومحمد جلال معوض، وعمر ماجد، وإسماعيل يوسف معوض، ومحمود محمد بسيونى، ومصطفى محمود.

 

وحررت الأجهزة الأمنية ضد المتهمين عدة محاضر مختلفة حملت أرقام (12661- 12662- 12663- 12664- 12665-  12666- 12667 - 12668- 12669- 12670- 12671-  12672- 12673- 12674- 12675) لـسنة 2016 جنح العامرية ثان، ووجهت لهم اتهامًا واحدًا هو حيازة تذاكر مزورة، بالإضافة إلى اتهام 5 منهم بحيازة شماريخ.


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