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تشكيل القمة - ضربة مفاجئة لليفربول وظهور أول للويز مع تشيلسي

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تشكيل القمة - ضربة مفاجئة لليفربول وظهور أول للويز مع تشيلسي تشكيل القمة - ضربة مفاجئة لليفربول وظهور أول للويز مع تشيلسي

قمة جديدة وإثارة كبيرة منتظرة في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. هنا نتحدث عن قمة تشيلسي ضد ليفربول.

ليفربول يحل ضيفا على تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعد تعرض روبرتو فيرمينيو المتألق مؤخرا لإصابة تسببت في استبعاده من التشكيل الأساسي للريدز.

وعلى الجانب الأخر يظهر دافيد لويز في التشكيل الأساسي لتشيلسي لأول مرة هذا الموسم.

لويز يشارك بدلا من جون تيري المصاب والذي تعرض لضربة قوية في لقاء سوانزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: مينوليه، كلاين، ماتيب، لوفرين، ميلنر، هيندرسون، فاينالدوم، لالانا، ماني، كوتينيو، ستوريدج.

بينما يلعب تشيلسي بالتالي: كورتوا ، إيفانوفيتش ، لويز ، كاهيل ، أزبيلكويتا ، كانتي ، أوسكار ، ماتيتش ، ويليان ، أزار ، كوستا.

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