انتهت #قمة_إنجلترا - تشيلسي يقلص النتيجة مع ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وليفربول في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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- بدأ اللقاء بتمريرات واثقة من مدافعي تشيلسي لكنها لم ترتق لدرجة بناء هجمة منظمة للزرق.

- تمر الدقائق وليفربول يبادل تشيلسي التمريرات غير الفعالة.

- جوووول... في الدقيقة 18 يتقدم ديان لوفرين لليفربول من ركلة ثابتة.

- تشيلسي يتقدم أكثر. يمرر بشكل جيد لكنه لم يصنع خطورة بعد على مرمى ليفربول.

- جووووول... وأثناء محاولات تشيلسي تأتي كرة مرتدة لليفربول وتصل إلى هندرسون، فيسدد كرة غير طبيعية، رائعة الجمال تسكن شباك البلوز.

- في الشوط الثاني يحاصر تشيلسي ضيفه الأحمر.

- جوووووووول.. ويقلص تشيلسي النتيجة عن طريق دييجو كوستا بعد عرضية أرضية ممتازة من نمنيا ماتيتش.