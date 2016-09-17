انتهت #قمة_إنجلترا - تشيلسي يقلص النتيجة مع ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وليفربول في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
- بدأ اللقاء بتمريرات واثقة من مدافعي تشيلسي لكنها لم ترتق لدرجة بناء هجمة منظمة للزرق.
- تمر الدقائق وليفربول يبادل تشيلسي التمريرات غير الفعالة.
- جوووول... في الدقيقة 18 يتقدم ديان لوفرين لليفربول من ركلة ثابتة.
- تشيلسي يتقدم أكثر. يمرر بشكل جيد لكنه لم يصنع خطورة بعد على مرمى ليفربول.
- جووووول... وأثناء محاولات تشيلسي تأتي كرة مرتدة لليفربول وتصل إلى هندرسون، فيسدد كرة غير طبيعية، رائعة الجمال تسكن شباك البلوز.
- في الشوط الثاني يحاصر تشيلسي ضيفه الأحمر.
- جوووووووول.. ويقلص تشيلسي النتيجة عن طريق دييجو كوستا بعد عرضية أرضية ممتازة من نمنيا ماتيتش.